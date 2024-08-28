В Самарской области обновят более 200 км дорог к образовательным учреждениям

В 2024 г. в Самарской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 207 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям, в том числе 22 участка протяженностью 33,4 км в Самаре и два участка в Тольятти протяженностью 3,2 км.

Так, в Самаре уже завершен ремонт ул. Садовой, вдоль которой располагаются Спортивная школа олимпийского резерва № 5 и средняя общеобразовательная школа № 39. Также проведен комплексный ремонт ул. Куйбышева, которая ведет к гимназии № 11, средней школе № 15 и детской музыкальной школе.

Множество школьных маршрутов будет отремонтировано и на региональной сети дорог — это 14 объектов протяженностью 170,7 км. К примеру, в Кинельском и Богатовском районах уже завершен ремонт дороги Кинель — Богатое — Борское протяженностью 35,8 км. Дорога ведет к школам в селах Красносамарское, Малая Малышевка, Печинено, а также к образовательному центру и профессиональному училищу в с. Богатое.

В Нефтегорском районе уложили дорожное полотно и нанесли разметку на участке дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка протяженностью 16 км, по которой проходит маршрут школьного автобуса из нескольких населенных пунктов до школы в сельском поселении Дмитриевка.

На год раньше завершен капитальный ремонт автомобильной дороги "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района, расположенной в Кошкинском районе. Дорога также является маршрутом школьных автобусов.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" также способствует открытию новых школьных маршрутов. Так, в Красноярском районе такой маршрут планируется запустить между деревней Висловкой и пос. Мирный. Эта возможность появилась благодаря ремонту дороги Киндяково — Висловка — Дубровка протяженностью 2,3 км, которая значительно сократит расстояние до общеобразовательной школы и обеспечит более безопасный проезд.

Обеспечение безопасности дорожного движения на участках дорог, ведущих к образовательным учреждениям ― одна из важнейших составляющих нацпроекта, поэтому, как правило, работы здесь выполняются комплексно: специалисты не только обновляют дорожное полотно, но и обустраивают пешеходные переходы, устанавливают барьерные и пешеходные ограждения, знаки и светофоры, а также наносят разметку. Также в ряде населенных пунктов в ходе капитального ремонта построят тротуары и установят опоры наружного освещение.

Напомним, что в 2024 г. в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Самарской области отремонтируют 225 км дорог регионального и местного значения, в том 45,5 км в Самаре и 13,8 км в Тольятти. Общая готовность всех объектов в настоящее время превышает 77%.