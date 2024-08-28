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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Логистические дроны доставили бюллетени для голосования в отдаленные населенные пункты НАО

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ненецком автономном округе успешно реализован пилотный полет по доставке бюллетеней для голосования в отдалённые населенные пункты с помощью логистических дронов. Воздушную транспортировку груза осуществила компания "Эмпаэро" (Холдинг Т1) — оператор опытного района экспериментального правового режима в Ненецком автономном округе и координатор взаимодействия участников по эксплуатации наземной инфраструктуры в опытном районе. В июне 2024 года компания получила сертификат эксплуатанта, выданный ФАВТ "Росавиация" на выполнение авиационных работ с использованием беспилотных воздушных судов (БВС).

Полет осуществлялся из г. Нарьян-Мара, где располагается Избирательная комиссия НАО, в два населенных пункта: Тельвиска и Макарово в рамках подготовки к Единому дню голосования. Ранее доставка бюллетеней для голосования в вышеуказанные населенные пункты осуществлялась с использованием вертолетов или речного транспорта. Полет логистических дронов занял около 20 минут, расстояние — до 10 км над наземной и водной поверхностью.

В будущем инновационный способ транспортировки бюллетеней планируется масштабировать и на другие труднодоступные населенные пункты России.

"С января 2024 года в России реализуется национальный проект "Беспилотные авиационные системы", что выводит создание и использование гражданских беспилотников в отдельную отрасль экономики. В настоящее время растет количество современных сервисов, которые могут быть оказаны с применением беспилотных воздушных судов. Расширяется и сфера применения БВС в логистике. Так, с помощью логистических дронов мы можем оперативно доставлять в труднодоступные населенные пункты продукты питания, медикаменты, а теперь и избирательные бюллетени. Беспилотные воздушные суда могут справляться с логистическими задачами эффективнее, чем наземный транспорт или вертолеты. Благодаря использованию современных технологий мы можем повысить качество жизни в отдаленных регионах страны", — отметил Дмитрий Стародубцев, генеральный директор компании "Эмпаэро".

"В НАО создан экспериментальный правовой режим для БПЛА, благодаря которому наши партнеры получили сертификат эксплуатанта. У нас беспилотная авиация перевозит мирные грузы. И мы активно будем её использовать, понимая, что нагрузка на авиаотряд очень большая. Запускать вертолет для того, чтобы доставить посылку массой 5 кг — экономически нецелесообразно. Главное начать, сейчас возим 5 кг, дойдем и до 500 кг", — сказал губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

С февраля 2024 года на территории Ненецкого автономного округа действует экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных авиационных систем, предусматривающий применение беспилотных воздушных судов с максимальной взлётной массой более 30 кг для выполнения авиационных работ и воздушной перевозки грузов. С введением ЭПР в отдельных регионах РФ становится проще решать вопросы транспортной доступности и логистические задачи по срочной доставке грузов в отдалённые населённые пункты, например, на Дальний Восток и в Арктические регионы.

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