Представители малого и среднего бизнеса узнают об участии в закупках крупнейших заказчиков

В региональном центре "Мой бизнес" 30 августа пройдет семинар, посвященный участию малого бизнеса и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков. Встреча будет полезна предпринимателям, которые заинтересованы в поиске новых заказчиков и готовы расширять рынок сбыта через торги и закупки.

В Самарской области малому бизнесу активно помогают стать поставщиками крупных промышленных предприятий. На площадке регионального центра "Мой бизнес" регулярно проходят ярмарки кооперации, где индустриальные партнеры презентуют свои потребности в товарах и услугах, а представители МСП получают возможность в прямом диалоге обсудить требования и условия взаимодействия с предприятиями. Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал врио губернатора Вячеслав Федорищев. "Важно понимать, что мы еще можем сделать для улучшения качества ведения бизнеса. От этого зависят практически все сферы экономики, — отмечал ранее глава региона.

На бизнес-семинаре 30 августа будут рассмотрены ключевые аспекты доступа к закупкам крупнейших подрядчиков. Принять участие в событии смогут самозанятые и предприниматели, руководители предприятий и организаций, сотрудники отделов продаж, закупок и снабжения, юристы и др. Здесь они получат возможность напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков Самарской области, презентовать свою продукцию, а также узнают об особенностях участия в закупках крупнейших заказчиков, работающих по 223-ФЗ, а также их потребностях и планах на этот и следующие годы.

"Семинар станет продолжением ярмарок поставщиков, которые мы регулярно проводим, приглашая индустриальных партнеров. Для того чтобы помочь предпринимателям разобраться в особенностях закупок крупнейших подрядчиков, мы пригласили экспертов федеральных институтов развития и крупных российских компаний", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В числе спикеров — представители Госкорпорации ВЭБ.РФ, Корпорации МСП. Участие во встрече примут крупнейшие заказчики: АО "Почта России", ОАО "РЖД". Об услугах и сервисах для поставщиков расскажут представители АО "Единая электронная торговая площадка". Событие пройдет по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Участники должны быть зарегистрированными пользователями Цифровой платформы МСП.РФ. Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке.