Представители малого и среднего бизнеса узнают об участии в закупках крупнейших заказчиков

В региональном центре "Мой бизнес" 30 августа пройдет семинар, посвященный участию малого бизнеса и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков. Встреча будет полезна предпринимателям, которые заинтересованы в поиске новых заказчиков и готовы расширять рынок сбыта через торги и закупки.
В Самарской области малому бизнесу активно помогают стать поставщиками крупных промышленных предприятий. На площадке регионального центра "Мой бизнес" регулярно проходят ярмарки кооперации, где индустриальные партнеры презентуют свои потребности в товарах и услугах, а представители МСП получают возможность в прямом диалоге обсудить требования и условия взаимодействия с предприятиями. Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал врио губернатора Вячеслав Федорищев. "Важно понимать, что мы еще можем сделать для улучшения качества ведения бизнеса. От этого зависят практически все сферы экономики, — отмечал ранее глава региона.
На бизнес-семинаре 30 августа будут рассмотрены ключевые аспекты доступа к закупкам крупнейших подрядчиков. Принять участие в событии смогут самозанятые и предприниматели, руководители предприятий и организаций, сотрудники отделов продаж, закупок и снабжения, юристы и др. Здесь они получат возможность напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков Самарской области, презентовать свою продукцию, а также узнают об особенностях участия в закупках крупнейших заказчиков, работающих по 223-ФЗ, а также их потребностях и планах на этот и следующие годы.
"Семинар станет продолжением ярмарок поставщиков, которые мы регулярно проводим, приглашая индустриальных партнеров. Для того чтобы помочь предпринимателям разобраться в особенностях закупок крупнейших подрядчиков, мы пригласили экспертов федеральных институтов развития и крупных российских компаний", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В числе спикеров — представители Госкорпорации ВЭБ.РФ, Корпорации МСП. Участие во встрече примут крупнейшие заказчики: АО "Почта России", ОАО "РЖД". Об услугах и сервисах для поставщиков расскажут представители АО "Единая электронная торговая площадка". Событие пройдет по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
Участники должны быть зарегистрированными пользователями Цифровой платформы МСП.РФ. Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?