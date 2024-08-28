16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На территории межвузовского кампуса в Самаре планируют построить гостиницы высотой 75 метров Представители малого и среднего бизнеса узнают об участии в закупках крупнейших заказчиков Дело за мамой: в Самарской области пройдет конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство Сергей Натальчук: "Нужно построить метромост через реку Самару" Самарские борцы привезли золото с "Кубка Каспия"

Государство и Бизнес Экономическая политика

Представители малого и среднего бизнеса узнают об участии в закупках крупнейших заказчиков

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В региональном центре "Мой бизнес" 30 августа пройдет семинар, посвященный участию малого бизнеса и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков. Встреча будет полезна предпринимателям, которые заинтересованы в поиске новых заказчиков и готовы расширять рынок сбыта через торги и закупки.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В Самарской области малому бизнесу активно помогают стать поставщиками крупных промышленных предприятий. На площадке регионального центра "Мой бизнес" регулярно проходят ярмарки кооперации, где индустриальные партнеры презентуют свои потребности в товарах и услугах, а представители МСП получают возможность в прямом диалоге обсудить требования и условия взаимодействия с предприятиями. Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал врио губернатора Вячеслав Федорищев. "Важно понимать, что мы еще можем сделать для улучшения качества ведения бизнеса. От этого зависят практически все сферы экономики, — отмечал ранее глава региона.

На бизнес-семинаре 30 августа будут рассмотрены ключевые аспекты доступа к закупкам крупнейших подрядчиков. Принять участие в событии смогут самозанятые и предприниматели, руководители предприятий и организаций, сотрудники отделов продаж, закупок и снабжения, юристы и др. Здесь они получат возможность напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков Самарской области, презентовать свою продукцию, а также узнают об особенностях участия в закупках крупнейших заказчиков, работающих по 223-ФЗ, а также их потребностях и планах на этот и следующие годы.

"Семинар станет продолжением ярмарок поставщиков, которые мы регулярно проводим, приглашая индустриальных партнеров. Для того чтобы помочь предпринимателям разобраться в особенностях закупок крупнейших подрядчиков, мы пригласили экспертов федеральных институтов развития и крупных российских компаний", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В числе спикеров — представители Госкорпорации ВЭБ.РФ, Корпорации МСП. Участие во встрече примут крупнейшие заказчики: АО "Почта России", ОАО "РЖД". Об услугах и сервисах для поставщиков расскажут представители АО "Единая электронная торговая площадка". Событие пройдет по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Участники должны быть зарегистрированными пользователями Цифровой платформы МСП.РФ. Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1