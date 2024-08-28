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Государство и Бизнес Экономическая политика

На территории межвузовского кампуса в Самаре планируют построить гостиницы высотой 75 метров

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области ведется активное проектирование международного межвузовского кампуса. В настоящее время генеральным проектировщиком — компанией "Студия 44" — определены предварительные нагрузки инженерных коммуникаций, а именно, получены предварительные технические условия на подключение объектов кампуса к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Также для трех земельных участков общей площадью 5,7 га согласована предельная высота в 75 метров. Здесь планируется возвести гостиницы кампуса.

"Мы реализуем серьезнейший проект в истории Самары по созданию современного образовательного пространства с местами для проживания студентов, молодых ученых, инженеров. Все это создается с интеграцией в развивающуюся городскую среду, со строительством новых объектов для бизнеса, жизни, туризма, строительством деловой инфраструктуры", — отмечал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Кампус в Самаре будет построен в непосредственной близости от стадиона "Солидарность Самара Арена", в рамках реализации нацпроекта "Наука и университеты". Сегодня проект находится в стадии активного проектирования. Техническое задание формируется совместно со всеми пользователями будущего объекта: студентами, учеными, индустриальными партнерами, бизнесом. Кампус планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Глава региона Вячеслав Федорищев делал акцент на необходимости активного привлечения индустриальных партнеров к реализации проекта. Так, в конце июня в столице региона начал работу инжиниринговый центр ООО "ПроШкола". Здесь разместят инженерный состав команды, сопровождающей проектирование и строительство кампуса.

"Функция ПроШколы как технического заказчика по проекту кампуса будет перенесена в непосредственную близость к строительной площадке. Самарскому офису ПроШколы также будет передана часть функций финансового, правового и корпоративного сопровождения проектов ПроШколы по строительству школ и других социальных объектов по всей стране. Это порядка 50 новых рабочих мест", — отмечала ранее генеральный директор компании "ПроШкола", исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова.

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