Буржуйки и ГАЗ-66: самарские выпускники "Лидеров России" помогают бойцам СВО

Выпускники конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" объединяются, чтобы оказывать помощь бойцам в зоне специальной военной операции и мирным жителям, оказавшимся в трудной ситуации. Лидеры собирают гуманитарную помощь, отправляют технику, обучают солдат и закупают медицинское оборудование.

Суперфиналист пятого сезона, первый заместитель главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Артем Когдин участвовал в передаче ГАЗ-66 на передовую - об этом попросили сами бойцы. Вместе с депутатом районного совета Андреем Майером была организована покупка и передача машины взамен утраченной в ходе боестолкновения с противником.

"Отправка гуманитарного груза и любой технической помощи в зону СВО - это важнейшая часть нашей работы. Помогаем ребятам со всем необходимым, насколько это возможно, и принимаем участие в защите национальных интересов нашей Родины", - подчеркнул лидер.

Вместе с другим выпускником конкурса - главным конструктором компании "Оргэнергокапитал" Сергеем Шихановым - Артем отправил на передовую две партии буржуек для самарских бойцов. В рамках проекта "Тепло из Самары" солдаты получили 30 печек, которые используются в том числе для полевых бань.

"Мы стараемся помогать, используя свои профессиональные навыки. Понимая, что при смене позиций солдаты не смогут перенести печи, решили изготовить новые для создаваемых укрывных сооружений. Наши сотрудники усиленно работали в выходные дни, чтобы удовлетворить запросы бойцов. Сначала буржуйки были квадратными, а по просьбе солдат их модифицировали, сделали более легкими, обтекаемыми, мощными, чтобы под землей было тепло", - пояснил Сергей Шиханов.

"Мы считаем, что должны помогать землякам, которые многим жертвуют ради нашего мирного будущего. Причем не только помогать, но и радовать: в каждую печь мы вкладываем кофе, чай, сладости, перчатки, а также письма со словами поддержки. Обязательно пишем разные обращения, поскольку знаем, что ребятам важно читать слова, обращенные персонально к ним", - рассказал Артем Когдин.

В планах лидеров - продолжать помогать бойцам на передовой.

Выпускники конкурса "Лидеры России" регулярно помогают нуждающимся в российских регионах. Лидеры-врачи проводят сложные офтальмологические операции в ДНР, педагоги собирают гуманитарные грузы для курян и школьные принадлежности для детей в новых регионах. Также лидеры проводят образовательные, просветительские и культурные мероприятия.