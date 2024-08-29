Т1 Облако предлагает два новых сервиса для защиты бизнеса от киберугроз

Т1 Облако (Холдинг Т1) расширяет портфель решений по информационной безопасности и запускает два новых сервиса: межсетевой экран следующего поколения (NGFW) и шлюз защиты электронной почты.

NGWF от Т1 Облако - передовое решение, которое обеспечивает высокий уровень защиты от угроз для сетей любого формата и размера. Технология построена на базе rProxy и предлагает широкие возможности настройки политик безопасности, идентификации пользователей и глубокого анализа сетевых пакетов. Межсетевой экран защищает от кибератак благодаря системе обнаружения и предотвращения вторжений (COB/IDPS), обеспечивает идентификацию и инспекцию приложений и дешифровку трафика по всем портам. Решение, на базе которого построен сервис, имеет сертификат соответствия требованиям, предъявляемым ФСТЭК России

Шлюз защиты электронной почты нейтрализует риск фишинга, спама, ВЕС-атак и блокирует вредоносные вложения до того, как они достигнут получателя. Технология также предотвращает утечки данных благодаря кастомизируемому контролю контента и защите почтовых ящиков за пределами шлюза. Во избежание заражения вредоносным ПО используется эмуляция в "песочнице": подозрительные вложения анализируются в изолированной среде, не представляющей угрозы для корпоративной инфраструктуры.

Оба решения доступны по модели Security-as-a-Service (SECaaS), что делает технологии защиты данных доступными для компаний любого размера и позволяет гибко масштабировать используемые ресурсы. Т1 Облако гарантирует высокий уровень доступности и безопасности сервисов, обеспечивая круглосуточную техническую поддержку клиентов по вопросам установки и работы программ.

"Кибератаки на российские компании становятся все более частыми и изощренными, - отмечает Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности Т1 Облако. - Злоумышленники активно внедряются в цепочки поставок, используют уязвимости ПО и изобретательно эксплуатируют человеческий фактор. При этом непрерывно усиливаются требования регуляторов к обеспечению информационной безопасности, особенно это касается КИИ, финансовой и медицинской сфер. Мы постоянно совершенствуем средства защиты и сервисы, предоставляемые нашим клиентам, которые помогают бизнесу минимизировать цифровые угрозы".