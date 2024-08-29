"Тольяттиазот" провел обучение наставников

В центре подготовки и повышения квалификации кадров АО "Тольяттиазот" завершилась программа по обучению специалистов "Эффективное наставничество". Тренинги проходили в три этапа в течение летнего периода для наставников, которые на постоянной основе взаимодействует с вновь принятыми сотрудниками, передавая свой профессиональный опыт и сопровождая их в период адаптации на предприятии.

Обучающиеся познакомились с инструментами самомотивации и приемами развития вовлеченности учеников в работу, оттачивали техники конструктивной коммуникации, развивающих вопросов и обратной связи, изучали практику обработки сложных ситуации в процессе наставничества и новейшие методы сопровождения сотрудников на рабочем месте. В результате 47 наставников получили сертификаты о прохождении курса.

"Тольяттиазот" последовательно проводит политику омоложения кадров, применяя лучшие практики и вкладывая серьезные ресурсы в обучающие программы специалистов и работу со студентами. Процесс наставничества является одним из действенных методов повышения эффективности работы персонала и активно применяется в компании. В ТОАЗе работает около 400 специалистов, которые передают свой опыт новым сотрудникам и стажерам, а также консультируют других наставников. Это позволяет грамотно выстроить систему адаптации, сохранить ценные знания и успешные практики", — рассказала начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО "ТОАЗ" Евгения Суходеева.