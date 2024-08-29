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Экономика и бизнес

IT-специальности — самый популярный выбор для самарцев, решивших сменить профессию

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самыми популярными сферами, в которых хотели бы пройти переквалификацию самарцы, оказались IT и телеком (28%). Такие данные получили "Авито Работа" по результатам опроса более 5 000 работающих россиян, желающих пройти переобучение и сменить специальность.

В ТОП-5 популярных направлений, которые самарцы хотели бы выбрать для переобучения, также вошли административная работа (24%), онлайн-торговля (14%), сфера красоты (11%) и промышленность (10%).

Половина (49%) работающих самарцев отметили, что хотели бы пройти переобучение, чтобы продолжить работу по другой специальности. Среди тех, кто хотел бы пройти переобучение и сменить специальность, 46% самарцев планируют пройти переквалификацию в ближайший год.

В основном это люди, чье материальное положение выше среднего: те, кто может позволить все, кроме покупки квартиры (среди них в скором будущем планируют переобучение 53%), и те, кто может позволить себе купить практически все (63%).

Наиболее популярной причиной для переобучения на новую специальность стала возможность достичь более высокого дохода в новой профессии (52%). На втором месте по популярности оказался фактор, что самарцев привлекает возможность изучения новой профессии для личного развития и расширения кругозора (36%), и 25% респондентов рассматривают изучение новой профессии как возможность для работы в гибком графике.

Переучиться и сменить профессию опрошенные хотят также по причине того, что считают новую работу более интересной и увлекательной (24%), видят больше возможностей для карьерного роста в новой сфере (22%), хотят работать в более стабильной и устойчивой отрасли (19%) или адаптируются к новым цифровым изменениям на рынке труда (19%).

Переобучиться по IT-специальностям чаще всего среди респондентов из городов-миллионников хотят жители Казани (36%), Ростова-на-Дону (32%), Санкт-Петербурга (27%) и Краснодарского края (25%).

Самые популярные направления для переобучения среди самарцев

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №26

Машиностроение №1

Гид потребителя

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