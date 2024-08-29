6,5 тысячи счетов должников "РКС-Самара" могут быть заблокированы до конца августа

В августе 2024 года "РКС-Самара" передали в суды 2100 заявлений о выдаче судебного приказа и возбуждении исполнительного производства на общую сумму долга в 38 миллионов рублей. Среди должников - неплательщики, проживающие в частном секторе и многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
В компании напомнили, что, согласно закону, должником считается любой абонент, не оплативший квитанцию предыдущего периода на 11 число календарного месяца. И уже 11 числа ресурсная компания может направлять в суд заявление о выдаче судебного приказа и, далее, о возбуждении исполнительного производства. При этом сумма долга значения не имеет.
Первый способ взыскания средств в рамках исполнительного производства - блокировка банковских карт и расчетных счетов. Получается, что число должников, которым теперь может быть перекрыт доступ к личным финансам, в августе увеличилось еще на 2100 и теперь составляет 6,5 тысячи.
"Кто входит в их число - точно описать нельзя, ясно одно: если в начале месяца абонент получил квитанцию и оплатил ее до 10 числа, то блокировка средств не грозит. Если же долг есть, вне зависимости от его суммы и срока накопления, абонент может остаться без доступа к своей банковской карте. Не рискуйте. Срочно (а лучше своевременно и регулярно) оплачивайте услуги водоснабжения и канализации", - напомнили коммунальщики.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!