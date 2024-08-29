6,5 тысячи счетов должников "РКС-Самара" могут быть заблокированы до конца августа

В августе 2024 года "РКС-Самара" передали в суды 2100 заявлений о выдаче судебного приказа и возбуждении исполнительного производства на общую сумму долга в 38 миллионов рублей. Среди должников - неплательщики, проживающие в частном секторе и многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В компании напомнили, что, согласно закону, должником считается любой абонент, не оплативший квитанцию предыдущего периода на 11 число календарного месяца. И уже 11 числа ресурсная компания может направлять в суд заявление о выдаче судебного приказа и, далее, о возбуждении исполнительного производства. При этом сумма долга значения не имеет.

Первый способ взыскания средств в рамках исполнительного производства - блокировка банковских карт и расчетных счетов. Получается, что число должников, которым теперь может быть перекрыт доступ к личным финансам, в августе увеличилось еще на 2100 и теперь составляет 6,5 тысячи.

"Кто входит в их число - точно описать нельзя, ясно одно: если в начале месяца абонент получил квитанцию и оплатил ее до 10 числа, то блокировка средств не грозит. Если же долг есть, вне зависимости от его суммы и срока накопления, абонент может остаться без доступа к своей банковской карте. Не рискуйте. Срочно (а лучше своевременно и регулярно) оплачивайте услуги водоснабжения и канализации", - напомнили коммунальщики.