Аналитический центр CARCADE рассказал о трендах на рынке автолизинга

Итоги 7М2024 года относительно аналогичного периода 2023 года продемонстрировали активный рост продаж транспортных средств, произведённых в КНР.

За январь–июль компанией CARCADE было оформлено на 120% больше лизинговых сделок по легковым автомобилям и легковому коммерческому транспорту китайского производства. Так, доля сегмента выросла до 54%, в то время как в 2023 году она составляла 38%. Клиенты Каркаде отдают предпочтения маркам: HAVAL, GEELY, EXEED, CHERY, CHANGAN. Интересно отметить тот факт, что в этом году бренд HAVAL возглавляет рейтинг, поднявшись с пятого места, которое он занимал в прошлом году. Что касается моделей, то здесь лидируют: HAVAL Jolion, GEELY Monjaro, GEELY Emgrand, BAIC U5 Plus, CHERY Tiggo 7 PRO MAX.

Наблюдается положительная динамика в сегменте коммерческого транспорта, к которому относятся грузовые автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы. В количественном отношении прирост сделок составил 7%, а лидерами роста стали бренды: SITRAK, Shacman, FAW, DONGFENG, HOWO.

Сегмент специальной техники, включающий в себя все виды спецтехники, тракторы, погрузчики и комбайны, продемонстрировал рост на 38%, а сегмент автобусов на 47%.

Ключевая тенденция — рост сделок с поддержанными транспортными средствами во всех сегментах. Так, количество договоров по легковым автомобилям и легковому коммерческому транспорту выросло почти в 2 раза, а в сегменте коммерческого транспорта — в 3 раза. Это обусловлено тем, что китайские бренды, давно представленные на российском рынке, успели завоевать доверие покупателей: за это время клиенты смогли оценить их технические характеристики и надёжность, в том числе и у коммерческой техники. Более доступная стоимость транспорта с пробегом в сравнении с новым также привлекает потребителя. Кроме того, ряд китайских марок постепенно пополняется, что позволяет удовлетворять спрос клиентов из разных сфер бизнеса.

Изменения также коснулись основных видов деятельности клиентов, оформляющих лизинг в Каркаде. В 2023 году в ТОП-5 вошли предприятия, занятые в сферах сухопутного и трубопроводного транспорта, аренды и лизинга, торговли, строительства и складского хозяйства. В этом году легковые автомобили и легковой коммерческий транспорт покупают клиенты из сфер такси, услуг и транспортной деятельности. Спецтехнику оформляют "Услуги", "Транспортная деятельность" и "Торговля", а коммерческий транспорт востребован у транспортной деятельности, торговли и услуг.

Анализ предпочтений клиентов показал, что лидером легкового сегмента стал HAVAL Jolion: высокий спрос на данную модель наблюдается со стороны компаний из сфер такси, услуг и транспортной деятельности, в сегменте коммерческой техники — седельный тягач SITRAK C7H 4×2: его предпочитают оформлять компании из транспортной деятельности, торговли и услуг, а в сегменте специальной техники первенство занял экскаватор SANY SY, оформляемый строительными компаниями, а также бизнесами из геодезической и буровой деятельности.

"Авторынок демонстрирует уверенную адаптацию к новым реалиям. Доля китайских транспортных средств на российском рынке продолжает расти: появляются новые бренды и модели. При этом мы видим, что есть определённая неоднородность качества, так как малоизвестные российскому потребителю концерны торопятся зайти на рынок без должной доработки технических особенностей авто. Но благодаря конкурентной борьбе, качество машин заметно растёт — это подтверждают наши клиенты. Потребители, пересевшие на китайские автомобили, остаются довольны своим выбором, отмечая не только привлекательный дизайн, доступность и качество обслуживания, но и передовое техническое оснащение новых машин", — отметил Евгений Курбакин, директор департамента продаж ООО "Каркаде".