Большинство покупателей на Авито доверяют верификации через Госуслуги

При выборе продавца на Авито покупатели больше всего доверяют проверке через Госуслуги — их доля составляет 67%, а также по паспорту или водительскому удостоверению — 66%. Частные продавцы для прохождения проверки чаще всего выбирают паспорт — 38%, а юридические лица в подавляющем большинстве случаев делают выбор в пользу проверки по ИНН — 70%.
Информация предоставлена аналитиками Авито, которые выяснили, как пользователи онлайн-платформы относятся к инструментам подтверждения подлинности профиля (верификации).
Каждый день верификацию на Авито проходит более 26 тысяч пользователей — это на 25% больше, чем год назад. Проверка подлинности профиля помогает повысить прозрачность сделки: значок показывает, что за профилем стоит реальный человек или компания.
Подавляющее большинство, 78% от общего числа опрошенных продавцов, проходят верификацию на платформе как физические лица и получают значок "Документы проверены". Чаще всего частные продавцы подтверждают свои данные с помощью с помощью паспорта (38%), Сбер ID (23,6%) и водительского удостоверения (20%). Следом по популярности идет Т-ID, личный кабинет на Госуслугах и Alfa ID.
Доля продавцов, прошедших верификацию как юридические лица на платформе и получивших значок "Реквизиты проверены", согласно данным исследования, составляет 12%. Из них 71% выбирает подтверждение профиля через ИНН, следом — T-ID для бизнеса и Сбер Бизнес ID.
Еще порядка 10% продавцов на Авито проходят проверку как самозанятые по Госуслугам или банковским ID.
"Для продавцов при выборе инструмента для прохождения проверки важны, прежде всего, удобство и скорость — этими причинами руководствуется 63% опрошенных. 42% опрошенных проходят верификацию, так как видят, что продавцам со значком больше доверяют. Ещё 20% продавцов отмечают рост числа заявок после получения значка "Документы проверены" или "Реквизиты проверены". Покупатели, в свою очередь, больше доверяют давно знакомым инструментам — при этом постепенно знание о разных типах проверок растет", — объясняет Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности Авито.
Также в перечне причин, мотивирующих пройти верификацию профиля, было названо наличие большего числа возможностей для управления аккаунтом — например, возможность получить доступ к созданию профессионального профиля.
Цифровой бейдж "Документы проверены" выдается физическим лицам после прохождения проверки по паспорту, водительскому удостоверению, Госуслугам и банковским ID (Сбер ID, Т-ID, Альфа ID). Значок "Реквизиты проверены" можно получить после проверки по ИНН компании, а также пройдя авторизацию через T-Бизнес ID, Сбер Бизнес ID и Альфа ID для бизнеса.
Топ-3 способов верификации продавцов (всех), активных за последний год (в период с 31.07.2023 по 31.07.2024)
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