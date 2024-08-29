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Общество

В губернии вышла книга стихов ветерана СВО с иллюстрациями самарских и донецких школьников

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Центральной детской библиотеке Тольятти прошла встреча с ветераном СВО, поэтом Александром Гущевым. Диалог с детскими библиотекарями затронул важные темы — как говорить со школьниками о происходящих сегодня событиях, о специальной военной операции и борьбе с нацизмом.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Сегодня важно понимание, какие темы поднимать, на какие вопросы как можно дать ответ, чтобы не поранить психику маленького ребенка, какие книги могут помочь любому взрослому в разговоре с детьми на такую важную и сложную тему", — говорит директор объединения детских библиотек Тольятти Вера Ухова.

Проникнуть в сердца читателей помогают стихи, основанные на реальных событиях, которые не оставляют равнодушными. Именно такие пишет житель с. Сосновый Солонец Ставропольского района Александр Гущев. Он участвовал в СВО в 2023 г. в составе добровольческого батальона БАРС 15 "Ермак". После возвращения продолжил заниматься гуманитарной помощью бойцам, активно включился в патриотическую работу, проводит уроки мужества для школьников и студентов в формате поэзии и открытого диалога.

Александр неоднократно становился лауреатом творческих конкурсов, номинировался на премию "Поэт года", награжден медалью "Анна Ахматова 130 лет" за вклад в современную русскую литературу.

Многие стихи Александра посвящены теме войны и мира. Он читает их в рамках авторского проекта "От сердца к сердцу без брони" в ходе встреч с молодежью, а также в госпиталях Самарской области и Донецка.

Недавно поэт предложил школьникам сделать иллюстрации к сборнику своих произведений. Одним из авторов стала 13-летняя жительница губернии Ирина Савина. Ее папа лучший друг автора — Иван Савин — погиб, защищая интересы страны в ходе специальной военной операции. Девочка рассказывает, рисует с самого детства. Сюжет к стихотворению "Книги в строю стоят", признается, родился сразу после прочтения.

"На рисунке изображен сидящий в кресле призрак погибшего солдата, в руках он держит книгу. Автор, который стоит у стеллажа, не может найти именно эту книгу. В стихотворении есть строчка "Воинами тишины книги в строю стоят". Так и на рисунке: книги на полках — это воины, а автор не может найти там своего друга. Когда я рисовала эту картину, представляла, что это мой папа", — делится сокровенным юная художница. 

Стихи в книге "От сердца к сердцу без брони" посвящены всем, кто героически и мужественно сражался в борьбе с неонацизмом и отдал свою жизнь за родину.

Сборник создан специально для детей, рассказывает автор. Иллюстрации к нему рисовали ребята из Ставропольского района, Тольятти, а также Донецка. Сегодня подрастающему поколению особенно важно доносить правду, воспитывать в них чувства патриотизма, искренней любви к родине и желание ее защищать.

"Чем проще и доступнее это делать, тем лучше, — подчеркивает Александр. — Но перед тем как говорить с детьми об СВО, с ними нужно подружиться. Чтобы не допустить навязывания, нужно, чтобы они сами захотели что-то узнать, тогда это гармонично происходит. Во многом, конечно, все зависит от настроения в семье, а также от педагогов в школах. Если патриотическая работа проводится, то ребята активно участвуют в волонтерских движениях, пишут письма, отправляют ребятам на фронт сладости, а в ответ получают благодарность от бойцов. И дети, конечно, рады такой обратной связи. Порой они задают очень серьезные вопросы. Например, что такое война? Я отвечаю, это примерно как драка между мальчишками, но все обязательно должно завершиться миром, добро должно победить".

Сборники стихов ветерана СВО с детскими иллюстрациями пополнили библиотечный фонд Тольятти. Один экземпляр ветеран СВО вручил своему юному соавтору — Ирине. В знак признательности за создание сюжета с глубоким смыслом и в память о своем боевом товарище и друге.

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Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

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