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Преступления Происшествия

В Самаре отправили в суд дело о масштабном мошенничестве с "Пушкинскими картами"

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области отправили в суд уголовное дело о мошенничестве с "Пушкинскими картами". Об этом сообщает МВД РФ.

В мошенничестве обвиняют трех жителей Самары. Напомним, в 2022 г. подозреваемые разместили на платформе "PRO.Культура РФ" сведения о спектакле "Мнимый больной", которого на самом деле не было. При этом позже его якобы посмотрели 3300 молодых людей из 62 субъектов РФ. На средства с их "Пушкинских карт" были приобретены 3478 билетов.

По документам, спектакли собирали полный зал, а билеты стоили 3-3,5 тыс. рублей. По мнению же правоохранителей, залы были пустыми. Суть преступной схемы заключалась в том, что подозреваемые заранее находили студентов, которые соглашались "обналичить" свои "Пушкинские карты". Студенты передавали пароли доступа к картам и взамен получали 1,5-2 тыс. рублей. После этого злоумышленники продавали билеты самим себе и оплачивали их "Пушкинской картой".

Сумма причиненного Министерству культуры РФ ущерба составил более 12 млн рублей.

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