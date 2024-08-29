В Самаре отправили в суд дело о масштабном мошенничестве с "Пушкинскими картами"

В Самарской области отправили в суд уголовное дело о мошенничестве с "Пушкинскими картами". Об этом сообщает МВД РФ.
В мошенничестве обвиняют трех жителей Самары. Напомним, в 2022 г. подозреваемые разместили на платформе "PRO.Культура РФ" сведения о спектакле "Мнимый больной", которого на самом деле не было. При этом позже его якобы посмотрели 3300 молодых людей из 62 субъектов РФ. На средства с их "Пушкинских карт" были приобретены 3478 билетов.
По документам, спектакли собирали полный зал, а билеты стоили 3-3,5 тыс. рублей. По мнению же правоохранителей, залы были пустыми. Суть преступной схемы заключалась в том, что подозреваемые заранее находили студентов, которые соглашались "обналичить" свои "Пушкинские карты". Студенты передавали пароли доступа к картам и взамен получали 1,5-2 тыс. рублей. После этого злоумышленники продавали билеты самим себе и оплачивали их "Пушкинской картой".
Сумма причиненного Министерству культуры РФ ущерба составил более 12 млн рублей.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек