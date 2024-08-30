16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ВТБ спрогнозировали повышение ставки ЦБ до 20% "Взяли 100 тысяч и пропали": к чему приводят обращения к "раздолжнителям" Новиком провел конференцию о мерах господдержки бизнеса в Новосибирске Сбер обновил интерфейс детского мобильного приложения СберKids НОВИКОМ поддержит производство медицинских перчаток и протезов

Банки Финансы

В ВТБ спрогнозировали повышение ставки ЦБ до 20%

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На заседании 13 сентября Банк России, скорее всего, повысит ставку до 20%, хотя данных за август может быть недостаточно для полной оценки влияния жесткой денежно-кредитной политики, считает первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В пример он привел принцип Тейлора: при прочих равных увеличение инфляции на 1 процентный пункт (п.п.) должно приводить к повышению процентной ставки более чем на 1 п. п.

"С учетом того, что диапазон ключевой ставки, прогнозируемый на конец этого года — 18-19,4%, то есть в верхней границе диапазона уже заложено повышение до 20%, а прогноз инфляции превышается на 0,7 п. п., то по правилу Тейлора должно быть ритуальное действие по повышению ключевой ставки даже, получается, математически на уровень, превышающий 20%, заложенный в диапазоне прогнозируемой ключевой ставки", — отметил Пьянов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Ольга Ланская 16 июля 2024 08:00 Самарское отделение Сбербанка возглавила Наталья Красулина

Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1