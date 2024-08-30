В ВТБ спрогнозировали повышение ставки ЦБ до 20%

На заседании 13 сентября Банк России, скорее всего, повысит ставку до 20%, хотя данных за август может быть недостаточно для полной оценки влияния жесткой денежно-кредитной политики, считает первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
В пример он привел принцип Тейлора: при прочих равных увеличение инфляции на 1 процентный пункт (п.п.) должно приводить к повышению процентной ставки более чем на 1 п. п.
"С учетом того, что диапазон ключевой ставки, прогнозируемый на конец этого года — 18-19,4%, то есть в верхней границе диапазона уже заложено повышение до 20%, а прогноз инфляции превышается на 0,7 п. п., то по правилу Тейлора должно быть ритуальное действие по повышению ключевой ставки даже, получается, математически на уровень, превышающий 20%, заложенный в диапазоне прогнозируемой ключевой ставки", — отметил Пьянов.
Последние комментарии
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.