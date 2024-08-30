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Происшествия

Прокуратура добивается компенсации для укушенного собакой пенсионера

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кошкинском районе Самарской области прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда местному жителю, пострадавшему от нападения животного.

В июле 2023 г. в с. Кошки местного жителя укусила бродячая собака. Прокуратура посчитала, что администрация района не ведет надлежащий контроль за бездомными животными, что и привело к происшествию.

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