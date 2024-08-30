Прокуратура добивается компенсации для укушенного собакой пенсионера

В Кошкинском районе Самарской области прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда местному жителю, пострадавшему от нападения животного.
В июле 2023 г. в с. Кошки местного жителя укусила бродячая собака. Прокуратура посчитала, что администрация района не ведет надлежащий контроль за бездомными животными, что и привело к происшествию.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Кто же такие заголовки придумывает?
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?