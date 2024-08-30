Самолет Бухара — Санкт-Петербург приземлился в Курумоче из-за заболевшего пассажира

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В четверг, 29 августа, в самарском аэропорту внепланово приземлился самолет Uzbekistan Airways. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.