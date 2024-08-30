Ассоциация городов Поволжья объединяет российские города

В пятницу, 30 августа, в Уфе (Республика Башкортостан) состоялось 50-е заседание Ассоциации городов Поволжья под председательством главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева.

Мероприятие прошло в рамках празднования 450-летия основания Уфы. В работе собрания приняли участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава региона Радий Хабиров, руководители городов Поволжья — в том числе Самары, Тольятти и Сызрани, а также главы МСУ Донецка, Луганска и Екатеринбурга, представители федеральных и региональных органов государственной власти, общероссийских и межрегиональных союзов и ассоциаций. На заседании работал и Александр Тихонов — подшефный полпреда, участник программы "Время героев", инициированной главой государства Владимиром Путиным.

В своем выступлении Игорь Комаров напомнил позицию президента России Владимира Путина, что основным результатом работы должно быть повышение благополучия и качества жизни людей. Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что "муниципальное управление является самым народным звеном власти. В условиях современной экономики города все больше становятся драйверами развития регионов".

В центре внимания участников заседания — помощь бойцам СВО и членам их семей, в том числе правовые и финансовые меры поддержки, выплаты из местных бюджетов. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации должно быть первостепенным. Данная тема обсуждалась и в рамках Совета при полпреде президента России в ПФО в марте 2024 г. в Уфе. На Совете округа председатель государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилева высоко оценила работу регионов ПФО, где реализуются уникальные практики, в числе которых бесплатная диспансеризация для участников СВО, проведение уроков мужества для школьников, увековечение памяти героев спецоперации.

7 августа Анна Цивилева посетила с рабочим визитом Самарскую область, где ознакомилась с работой филиала госфонда "Защитники Отечества", а также побывала в санатории Минобороны России "Волга" и проверила работу 426-го военного госпиталя Минобороны России в Самаре, в котором раненым героям оказывают комплексную помощь по реабилитации и социализации.

"Самара демонстрирует позитивный опыт по внедрению новых подходов к реабилитации, его нужно распространять на другие регионы. Сотрудничество Министерства обороны и органов исполнительной власти позволяет эффективнее решать вопросы оказания комплексной помощи нашим героям", — отметила председатель государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" по итогам своего визита.

Активизацию сотрудничества с госфондом, адаптацию и социализацию возвращающихся бойцов, помощь семьям погибших затронул в своем выступлении и полпред, сказав, что руководству муниципалитетов нужно создавать условия для улучшения работы филиалов и представительств. По информации госфонда "Защитники Отечества", в 14 филиалов ПФО с 1 июня 2023 г. поступило более 250 тыс. запросов на оказание помощи, почти все уже решены. "Необходима прямая связь с работниками фонда, совместное с ними решение проблем ветеранов спецоперации и членов их семей. Здесь очень важен комплексный подход в решении проблем, взаимодействие с разными ведомствами на муниципальном и региональном уровне", — подчеркнул Игорь Комаров.

В повестку вошли и вопросы бюджетирования решений судов и предписаний контрольно-надзорных органов; обмен практиками по организации ответственного обращения с животными.

По второй теме участники обсудили механизмы восполнения незапланированных дополнительных расходов местных бюджетов, возникающих в течение финансового года, для выполнения решений судов и предписаний контрольно-надзорных органов. По поручению Игоря Комарова в регионах ПФО постоянно ведется мониторинг проверочной деятельности территориальных подразделений федеральных структур в отношении органов МСУ; по его итогам даются рекомендации по снижению проверок, где риск нарушений ниже. Результатом этого комплекса мер стало снижение числа обращений в органы прокуратуры на 10%.

По теме ответственного обращения с животными и регулирования численности животных без владельцев выступили советник губернатора Московской области по вопросам защиты животных, член совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Илона Броневицкая и заместитель главы Ижевска Вера Решетникова.

Итогом юбилейного заседания стало вступление в Ассоциацию еще четырех городов ПФО — Альметьевск и Набережные Челны (Татарстан), Нефтекамск и Салават (Башкортостан). Ассоциация городов Поволжья объединяет руководство уже 28 городов ПФО, где проживает почти половина его жителей, а также двух городов Южного федерального округа.