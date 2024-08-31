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Образование Общество

"Приятные воспоминания и труд": Авито узнал, что жители Самары помнят из школьной программы

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Большинству жителей Самары (95%) пригодились знания, приобретенные в школе. 46% из них признаются, что часто применяют их в жизни. Чаще всех к фактам, о которых рассказывали в школе, обращаются опрошенные старше 55 лет (50–56%). Такие данные получили специалисты Авито, которые в преддверии Дня знаний провели опрос среди жителей города — насколько полезными для них оказались школьные годы.

Оказалось, что большинство все же использует школьные знания в повседневной жизни, но чаще это удается представителям старших поколений. А самым полезным, что дала школа, опрошенные в основном считают приятные воспоминания и умение трудиться.

Так, 79% ответили, что из школьной программы они помнят автора эпопеи "Война и мир", 66% знают, в чем измеряется сила тока, а 64% помнят, что такое биссектриса. 56% знают, как называется зеленый пигмент, окрашивающий листья растений, а 46% могут сказать, сколько в одном километре дециметров.

Наиболее полезной школьной дисциплиной для большинства жителей Самары оказался русский язык (65%). Причем чаще так отвечали женщины (65% против 45% мужчин). На втором месте оказалась математика (60%), на третьем — история (42%). Закрывают топ-5 полезных школьных предметов для опрошенных литература (37%) и физика (27%). Примечательно, что женщины чаще мужчин отмечали русский язык, литературу, биологию, искусство и музыку, а мужчины — историю, физику, физкультуру и информатику. А старшее поколение чаще называло базовые предметы (русский, математика, история и прочие), в то время как для респондентов 18–34 лет наиболее полезными оказались иностранные языки, обществознание, физкультура и информатика.

Среди самых полезных навыков, приобретенных в школе, жители Самары чаще всего отмечали умение считать (76%) и грамотно писать (69%). Женщины чаще отмечали шитье и готовку (48%), а также ораторское искусство (18%). Мужчинам больше пригодились навыки работы со строительными инструментами (47%) и ориентирование на местности (36%). Молодежь 18–24 лет чаще других отмечала оказание первой помощи и знание алгоритма действий при чрезвычайных ситуациях (36%).

Чаще всего (70%) эти знания и навыки пригождаются опрошенным в решении повседневных задач — рассчитать бюджет, правильно выбрать продукты, оказать первую помощь и прочих. 55% используют школьные знания при разговоре на различные темы с друзьями. 51% применяют их в своих хобби и личных увлечениях, а 49% — на работе, в своей профессиональной деятельности. Также 43% с помощью полученных в школе знаний и навыков помогают расширять кругозор своим детям.

Вместе с тем, четверти (26%) опрошенных интерес к определенным предметам подсказал направление выбора профессии. Но больше всего респондентов (45%) благодарны школе за приятные воспоминания о тех годах. Для многих самым ценным оказалось то, что школа научила трудиться (41%) и работать в коллективе (29%). Для 33% — друзья, с которыми они до сих пор общаются, а 7% познакомились в школе с будущем мужем или женой.

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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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