"Приятные воспоминания и труд": Авито узнал, что жители Самары помнят из школьной программы

Большинству жителей Самары (95%) пригодились знания, приобретенные в школе. 46% из них признаются, что часто применяют их в жизни. Чаще всех к фактам, о которых рассказывали в школе, обращаются опрошенные старше 55 лет (50–56%). Такие данные получили специалисты Авито, которые в преддверии Дня знаний провели опрос среди жителей города — насколько полезными для них оказались школьные годы.
Оказалось, что большинство все же использует школьные знания в повседневной жизни, но чаще это удается представителям старших поколений. А самым полезным, что дала школа, опрошенные в основном считают приятные воспоминания и умение трудиться.
Так, 79% ответили, что из школьной программы они помнят автора эпопеи "Война и мир", 66% знают, в чем измеряется сила тока, а 64% помнят, что такое биссектриса. 56% знают, как называется зеленый пигмент, окрашивающий листья растений, а 46% могут сказать, сколько в одном километре дециметров.
Наиболее полезной школьной дисциплиной для большинства жителей Самары оказался русский язык (65%). Причем чаще так отвечали женщины (65% против 45% мужчин). На втором месте оказалась математика (60%), на третьем — история (42%). Закрывают топ-5 полезных школьных предметов для опрошенных литература (37%) и физика (27%). Примечательно, что женщины чаще мужчин отмечали русский язык, литературу, биологию, искусство и музыку, а мужчины — историю, физику, физкультуру и информатику. А старшее поколение чаще называло базовые предметы (русский, математика, история и прочие), в то время как для респондентов 18–34 лет наиболее полезными оказались иностранные языки, обществознание, физкультура и информатика.
Среди самых полезных навыков, приобретенных в школе, жители Самары чаще всего отмечали умение считать (76%) и грамотно писать (69%). Женщины чаще отмечали шитье и готовку (48%), а также ораторское искусство (18%). Мужчинам больше пригодились навыки работы со строительными инструментами (47%) и ориентирование на местности (36%). Молодежь 18–24 лет чаще других отмечала оказание первой помощи и знание алгоритма действий при чрезвычайных ситуациях (36%).
Чаще всего (70%) эти знания и навыки пригождаются опрошенным в решении повседневных задач — рассчитать бюджет, правильно выбрать продукты, оказать первую помощь и прочих. 55% используют школьные знания при разговоре на различные темы с друзьями. 51% применяют их в своих хобби и личных увлечениях, а 49% — на работе, в своей профессиональной деятельности. Также 43% с помощью полученных в школе знаний и навыков помогают расширять кругозор своим детям.
Вместе с тем, четверти (26%) опрошенных интерес к определенным предметам подсказал направление выбора профессии. Но больше всего респондентов (45%) благодарны школе за приятные воспоминания о тех годах. Для многих самым ценным оказалось то, что школа научила трудиться (41%) и работать в коллективе (29%). Для 33% — друзья, с которыми они до сих пор общаются, а 7% познакомились в школе с будущем мужем или женой.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.