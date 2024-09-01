БК "Самара" победил на Кубоке памяти А.В. Хайретдинова

БК "Самара" стал победителем Кубка памяти А. В. Хайретдинова в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба клуба. В решающем матче самарцы переиграли хозяев, "Пари Нижний Новгород" — 90:70.

Самым результативным в составе самарцев стал Хейден Далтон, набравший 18 очков. Антон Карданахишвили набрал 15 очков, у Брендана Адамса — 12 очков и 5 передач.

Команда возвращается в Самару, а 7–8 сентября "Самара" сыграет уже в Саратове на турнире памяти В. Е. Родионова.