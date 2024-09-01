16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" победил на Кубоке памяти А.В. Хайретдинова Баскетбольная "Самара" обыграла "Автодор" БК "Самара" проиграл УНИКСу - 64:72 Участниками турнира по баскетболу Samara Open стали 343 команды Два баскетболиста и тренер "Самары" вызваны в сборную

Баскетбол Спорт

БК "Самара" победил на Кубоке памяти А.В. Хайретдинова

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

БК "Самара" стал победителем Кубка памяти А. В. Хайретдинова в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба клуба. В решающем матче самарцы переиграли хозяев, "Пари Нижний Новгород" — 90:70.

Фото: БК Самара

Самым результативным в составе самарцев стал Хейден Далтон, набравший 18 очков. Антон Карданахишвили набрал 15 очков, у Брендана Адамса — 12 очков и 5 передач.

Команда возвращается в Самару, а 7–8 сентября "Самара" сыграет уже в Саратове на турнире памяти В. Е. Родионова.

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6