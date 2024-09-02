В Тольятти госпитализирована девушка, переходившая дорогу на красный свет

В Тольятти в воскресенье, 1 сентября, в ДТП пострадала 19-летняя девушка, переходившая дорогу на красный сигнал светофора, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, наезд на пешехода произошел в 20:50 напротив дома № 33 по Автозаводскому шоссе. В темное время суток девушку не увидел водитель Infiniti QX56. Пострадавшую госпитализировали.