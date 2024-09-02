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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Разработки "СамараНИПИнефти" обеспечивают развитие нефтегазовой отрасли страны

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи — крупнейший научный центр нефтегазовой отрасли в нашем регионе. К своему профессиональному празднику — Дню работников нефтяной и газовой промышленности, коллектив "СамараНИПИнефти" подошел с отличными результатами.

Фото: предоставлено ООО "СамараНИПИнефть"

Накапливают научный потенциал

Среди технологических решений, предложенных самарскими учеными, немало масштабных и уникальных проектов, реализованных не только в регионах России, но и за рубежом.

"Наш институт вносит большую лепту в укрепление промышленного потенциала, являясь генератором научных открытий и инновационных решений в нефтегазовом сегменте экономики, — отмечает генеральный директор Владимир Кожин. — И мы активно продолжаем работать над дальнейшим повышением эффективности на всех направлениях деятельности. Всему коллективу нашего института я благодарен за ответственный подход к общему делу, понимание и поддержку в решении стратегических вопросов".

Инновационные разработки самарских ученых ежегодно становятся призёрами и дипломантами всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". На счету института более 48 объектов интеллектуальной собственности, 20 — выполнены в соавторстве с коллегами из других предприятий "Роснефти".

Среди современных направлений — цифровизация и автоматизации сложных технологических процессов, проектирование в среде виртуальной реальности. Так, за последние годы специалистами подготовлены три VR-проекта — цифровые двойники промышленных объектов в разных регионах страны.

Большая работа ведётся по разработке актуальных проектных продуктов природоохранного назначения. В этом году экологи предприятия успешно апробировали и внедрили в ряде предприятий компании "Роснефть" уникальную технологию утилизации буровых отходов.

Коллектив — ключевой ресурс

Сегодня в институте работает более двух тысяч высококвалифицированных специалистов. Среди них 67 сотрудников, имеющих ученую степень.

Сотрудникам созданы все условия для профессионального и личностного роста, что позволяет раскрыть потенциал специалистов, развить их профессионально-технические, корпоративные и управленческие компетенции. Приоритетное внимание уделяется повышению квалификации персонала: сотрудники регулярно участвуют в конференциях различного уровня, проходят обучение в передовых учебных центрах, активно работает программа внутреннего обучения.

Особое внимание уделяется созданию достойных и комфортных условий труда для сотрудников, развитию системы социальных льгот и гарантий.

И эта работа не осталась не замеченной. В 2024 году социальная политика "СамараНИПИнефти" отмечена на федеральном уровне. Институт стал двукратным победителем всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", заняв первые места в номинациях: "За развитие кадрового потенциала" и "За поддержку работников — многодетных родителей и их детей". Заслуженные награды представителям института вручили заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Мы заинтересованы в привлечении в свои ряды целеустремленных, инициативных и энергичных специалистов, готовых к совершенствованию профессиональных знаний, навыков и опыта, — говорит заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Людмила Валиулина. — Для комфортной работы сотрудников всегда руководствуемся принципами высокой социальной ответственности. Сотрудникам предоставляются дополнительные меры социальной защиты: коллективный договор, ДМС, корпоративная пенсионная программа, поддержка семей с детьми, помощь в различных жизненных ситуациях, льготное ипотечное кредитование и многое другое".

В институте подчеркивают, коллектив — это ключевой ресурс, который является основой динамичного развития, расширения спектра, масштабов и географии, проводимых проектных, изыскательских и научно-исследовательских работ.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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