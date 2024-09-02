Разработки "СамараНИПИнефти" обеспечивают развитие нефтегазовой отрасли страны

Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи — крупнейший научный центр нефтегазовой отрасли в нашем регионе. К своему профессиональному празднику — Дню работников нефтяной и газовой промышленности, коллектив "СамараНИПИнефти" подошел с отличными результатами.

Накапливают научный потенциал

Среди технологических решений, предложенных самарскими учеными, немало масштабных и уникальных проектов, реализованных не только в регионах России, но и за рубежом.

"Наш институт вносит большую лепту в укрепление промышленного потенциала, являясь генератором научных открытий и инновационных решений в нефтегазовом сегменте экономики, — отмечает генеральный директор Владимир Кожин. — И мы активно продолжаем работать над дальнейшим повышением эффективности на всех направлениях деятельности. Всему коллективу нашего института я благодарен за ответственный подход к общему делу, понимание и поддержку в решении стратегических вопросов".

Инновационные разработки самарских ученых ежегодно становятся призёрами и дипломантами всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". На счету института более 48 объектов интеллектуальной собственности, 20 — выполнены в соавторстве с коллегами из других предприятий "Роснефти".

Среди современных направлений — цифровизация и автоматизации сложных технологических процессов, проектирование в среде виртуальной реальности. Так, за последние годы специалистами подготовлены три VR-проекта — цифровые двойники промышленных объектов в разных регионах страны.

Большая работа ведётся по разработке актуальных проектных продуктов природоохранного назначения. В этом году экологи предприятия успешно апробировали и внедрили в ряде предприятий компании "Роснефть" уникальную технологию утилизации буровых отходов.

Коллектив — ключевой ресурс

Сегодня в институте работает более двух тысяч высококвалифицированных специалистов. Среди них 67 сотрудников, имеющих ученую степень.

Сотрудникам созданы все условия для профессионального и личностного роста, что позволяет раскрыть потенциал специалистов, развить их профессионально-технические, корпоративные и управленческие компетенции. Приоритетное внимание уделяется повышению квалификации персонала: сотрудники регулярно участвуют в конференциях различного уровня, проходят обучение в передовых учебных центрах, активно работает программа внутреннего обучения.

Особое внимание уделяется созданию достойных и комфортных условий труда для сотрудников, развитию системы социальных льгот и гарантий.

И эта работа не осталась не замеченной. В 2024 году социальная политика "СамараНИПИнефти" отмечена на федеральном уровне. Институт стал двукратным победителем всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", заняв первые места в номинациях: "За развитие кадрового потенциала" и "За поддержку работников — многодетных родителей и их детей". Заслуженные награды представителям института вручили заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Мы заинтересованы в привлечении в свои ряды целеустремленных, инициативных и энергичных специалистов, готовых к совершенствованию профессиональных знаний, навыков и опыта, — говорит заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Людмила Валиулина. — Для комфортной работы сотрудников всегда руководствуемся принципами высокой социальной ответственности. Сотрудникам предоставляются дополнительные меры социальной защиты: коллективный договор, ДМС, корпоративная пенсионная программа, поддержка семей с детьми, помощь в различных жизненных ситуациях, льготное ипотечное кредитование и многое другое".

В институте подчеркивают, коллектив — это ключевой ресурс, который является основой динамичного развития, расширения спектра, масштабов и географии, проводимых проектных, изыскательских и научно-исследовательских работ.