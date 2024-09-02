15 человек эвакуировали при тушении пожара на ул. Советской Армии в Самаре

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В понедельник, 2 сентября, в 0:28, загорелись вещи в доме № 203 на ул. Советской Армии в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.