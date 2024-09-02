Мужчина из Жигулевска перевел мошенникам 300 тыс. рублей

В Жигулевске возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал 39-летний местный житель. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Потерпевшему в мессенджере написал неизвестный, представившийся его персональным менеджером финансовой организации. Он утверждал, якобы на имя мужчины оформляются кредиты, и чтобы не стать соучастником "сомнительной" аферы, нужно срочно самостоятельно оформить заем и перевести деньги на "безопасный счет".
Потерпевший так и сделал — отправил 300 тыс. рублей. Вскоре он заметил, что "спасенных" средств нет, в диалог с "менеджером" удален.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек