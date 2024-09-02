В Самаре пройдет Демографический форум Приволжского федерального округа

Демографический форум Приволжского федерального округа пройдет 3 сентября в Самаре. Основные мероприятия форума будут проводиться в спортивно-концертном комплексе "Дворец Спорта им. Владимира Высоцкого".

В рамках форума эксперты обсудят актуальные демографические вопросы на дискуссионных площадках: "Сельская семья: как повысить рождаемость на селе", "Поддержка многодетности и укрепление семейных ценностей во всех возрастах", "Условия жизни для семей с детьми: как сделать их комфортными и доступными". По результатам работы площадок будут сформированы предложения для выработки стратегии семейной и демографической политики до 2036 года.

Центральным событием форума станет пленарная сессия, в рамках которой выступят: министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий.

Модератор пленарной сессии: первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.

Пленарная сессия пройдет с 13.00 до 15.00.

"Демографический форум, это, прежде всего, способ объединить все заинтересованные стороны — представителей органов власти, экспертного сообщества, общественности, гражданских активистов — для того, чтобы найти ответы на вызовы сегодняшнего дня в сфере демографии. Результаты дискуссий и общения в ходе форума помогут разработать эффективную и действенную стратегию демографической и семейной политики до 2036 года. Напомню, что 8 таких форумов в Год семьи пройдут по всей стране", — отметила ответственный секретарь Организационного комитета Года семьи, первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.