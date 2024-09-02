В Самаре пройдет Демографический форум Приволжского федерального округа

Демографический форум Приволжского федерального округа пройдет 3 сентября в Самаре. Основные мероприятия форума будут проводиться в спортивно-концертном комплексе "Дворец Спорта им. Владимира Высоцкого".
В рамках форума эксперты обсудят актуальные демографические вопросы на дискуссионных площадках: "Сельская семья: как повысить рождаемость на селе", "Поддержка многодетности и укрепление семейных ценностей во всех возрастах", "Условия жизни для семей с детьми: как сделать их комфортными и доступными". По результатам работы площадок будут сформированы предложения для выработки стратегии семейной и демографической политики до 2036 года.
Центральным событием форума станет пленарная сессия, в рамках которой выступят: министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий.
Модератор пленарной сессии: первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.
Пленарная сессия пройдет с 13.00 до 15.00.
"Демографический форум, это, прежде всего, способ объединить все заинтересованные стороны — представителей органов власти, экспертного сообщества, общественности, гражданских активистов — для того, чтобы найти ответы на вызовы сегодняшнего дня в сфере демографии. Результаты дискуссий и общения в ходе форума помогут разработать эффективную и действенную стратегию демографической и семейной политики до 2036 года. Напомню, что 8 таких форумов в Год семьи пройдут по всей стране", — отметила ответственный секретарь Организационного комитета Года семьи, первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!