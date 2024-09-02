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CARCADE поддержала проведение партнёрских мероприятий в Сибирском федеральном округе

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE продолжает укреплять свои позиции на рынке и развивать взаимоотношения с партнёрами в Сибирском федеральном округе.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Так, 22 августа в Томске компания поддержала проведение конкурса профессионального мастерства для операторов фронтальных погрузчиков — Top Driver от LGCE.  Главным призом, за который боролись более 30 участников, стала поездка в Китай. Площадкой для проведения соревнования была выбрана территория спорткомплекса "Гармония". Испытания проводились на одной из самых технологичных машин в линейке LGCE — фронтальном погрузчике L936H. Данная модель эксплуатационной массой 11 тонн оснащена двигателем Weichai мощностью 142 л. с. и планетарной гидромеханической трансмиссией. Участники конкурса соревновались на точность и ловкость управления погрузчиком. Зрители, наблюдавшие за конкурсом, также смогли ознакомиться с техникой и получить подарки от партнёров. Участники смогли пообщаться с представителями бренда LGCE в неформальной обстановке, а также проконсультироваться о доступных возможностях приобретения новой техники в лизинг с менеджерами CARCADE.

В этот же день в Иркутске состоялось торжественное открытие дилерского центра Chery. Мероприятие закрытого формата сопровождалось тест-драйвом, знакомством с флагманскими моделями и изысканным фуршетом. Гости также получили памятные подарки от партнёров мероприятия.

"Развитие партнёрских отношений с поставщиками, производителями и импортёрами транспортных средств — одна из наиболее приоритетных задач для нашей компании. Качество наших взаимоотношений влияет на совместно разрабатываемые программы, которые в конечном итоге мы можем предложить нашим клиентам", — прокомментировала Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xSYfDi

ИНН 3905019765

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