Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и Вячеслав Федорищев обсудили развитие вузов региона

В понедельник, 2 сентября, в Самарской области с рабочим визитом находится министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Вместе с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым он посетил университеты в Самаре, которые являются участниками программы стратегического академического лидерства "Приоритет — 2030" и на базе которых созданы передовые инженерные школы. В центре внимания главы ведомства — обсуждение перспективных направлений развития образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных в области.

В Самарской области основу научного потенциала составляют вузовская, академическая и отраслевая наука, а также научные подразделения промышленных организаций. В 23 образовательных организациях высшего образования, из которых 12 вузов — государственные, в 2024 году обучаются более 104 тысяч студентов. Ежегодно вузы региона выпускают свыше 17 тысяч специалистов. При этом особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров, развитию прикладной науки и кооперации между вузами и крупнейшими предприятиями. Такой подход позволяет не только развивать науку, но и внедрять передовые разработки на предприятиях, повышая производительность труда и качество продукции, что в свою очередь способствует развитию экономики региона.

Система высшего образования региона является активным участником всех федеральных проектов, направленных на формирование новых подходов в подготовке кадров и научно-исследовательской деятельности.

В рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы" в Самаре созданы две передовые инженерные школы. Ведутся работы по созданию передовой инженерной школы "ГибридТех" в Тольяттинском государственном университете.

Деятельность Передовой медицинской инженерной школы Самарского государственного медицинского университета направлена на создание экспортно-ориентированных продуктов в области медицинской инженерии. Особая роль школы — подготовка высококвалифицированных кадров, способных оперативно решать прикладные задачи повышенной сложности за счет владения спецификой разработки бионических, биотехнологических и нейросетевых систем. Для этого организовано освоение ими компетенций на стыке технических и медицинских наук.

Глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков посетил Центр серийного производства СамГМУ, где ознакомился с импортозамещающим производством медицинской продукции. Университет вывел на рынок более 40 продуктов — это решения для медицинской навигации, реабилитации, телемедицины, образовательные разработки для профильных вузов и колледжей и многое другое. Министру представили первую отечественную систему хирургической навигации AUTOPLAN, линейку инновационных тренажеров Revi для реабилитации, которые уже применили для помощи 10 тысячам пациентов, модульную образовательную систему с VR- технологиями "МЭВИС", индивидуальные эндопротезы, которые изготавливаются с учетом анатомических особенностей пациентов и успешно применяются в ведущих медицинских центрах, и другие разработки университета.

Серийное производство запущено в ноябре 2022 г. в индустриальном парке "Преображенка". Общая площадь корпусов составляет около 3000 кв. м, к концу года она вырастет более чем в два раза — до 7000 кв. м.

Глава Минобрнауки и руководитель области посетили Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева. Деятельность его Передовой инженерной аэрокосмической школы "Интегрированные технологии в создании аэрокосмической техники" (ПИАШ) охватывает такие направления, как авиационная и ракетно-космическая техника, двигателестроение, искусственный интеллект и цифровые технологии, передовые производственные технологии, и учитывает запросы ключевых индустриальных партнеров — РКЦ "Прогресс", АО "ОДК", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "Авиакор — авиационный завод".

Прорывными разработками ПИАШ являются малые космические аппараты дистанционного зондирования Земли, малоразмерные газотурбинные двигатели и энергетические установки, региональные пассажирские самолеты и БПЛА.

"Каждая школа для этого и задумывалась. Мы ставили две задачи перед каждой передовой инженерной школой. Первая — найти реального индустриального партнера и решать его реальные инженерные задачи. Вторая связана с трансформацией инженерного образования", — отметил министр.

Валерий Фальков и Вячеслав Федорищев ознакомились с работой киберфизической фабрики по производству малоразмерных газотурбинных двигателей и интерактивных комплексов опережающей подготовки инженерных кадров ПИАШ. Они обсудили организацию научно-производственных объединений при университетах, участие предприятий и вузов Самарской области в новом нацпроекте "Новые материалы и химия" и его отдельной федеральной подпрограмме "Передовые наукоемкие технологии. Опережающая подготовка кадров". "Мы сейчас собираем от предприятий, университетов предложения по набору мероприятий по этому проекту. Держите руку на пульсе, с тем чтобы вы на ближайшие шесть лет зашли в этот проект", — отметил Валерий Фальков.

Глава Минобрнауки РФ ознакомился с аграрным карбоновым полигоном. Пилотный проект по созданию в стране карбоновых полигонов Минобрнауки РФ запустило в 2021 г. для проведения наблюдений за потоками основных парниковых газов, отработки технологических решений, подготовки высококвалифицированных кадров. Специалисты Самарского университета заинтересованы в том, чтобы аграрный полигон стал частью общего проекта России со странами БРИКС.

"Будем рассматривать. Каждый год у нас новые полигоны входят в сообщество. Мы занимаемся этим четвертый год последовательно, считаю это важным. Это не просто карбоновые полигоны в разных экосистемах. Это все, что связано с совершенно другим сельским хозяйством, в этой области очень большой потенциал с точки зрения решения вопросов снижения карбонового следа", — подчеркнул руководитель ведомства.

Также на площадке Самарского университета им. Королёва состоялась встреча со студентами и профессорско-преподавательским составом, где обсудили их инициативы.

Глава Минобрнауки РФ поздравил участников встречи с Днем знаний. Он отметил, что знакомится с самарскими университетами, потенциалом региона в знаковый для всей системы образования день начала нового учебного года: "Вне всякого сомнения, это регион опережающего научно-технологического развития. Именно так мы смотрим и видим Самарскую область. Везде важно иметь сильные университеты. Но здесь научные коллективы, расположенные в исследовательских институтах, университетах, студенчество всегда играли особую роль. Во-первых, это было важное подспорье для уникальной промышленности, для предприятий крупнейших. С другой стороны, сложно представить гармоничное социально-экономическое развитие такого мощного региона без поддержки студенчества, без той энергии молодых, которая есть и здесь в Самаре, да и во всех городах, расположенных на территории области".

Глава Самарской области отметил: все образовательные программы, которые инициируют Минобрнауки РФ, Правительство России, реализуются в регионе на очень высоком уровне.

"Это не предел. Для нас очень важно развиваться. Мы хотели бы стать еще большим помощником Правительства Российской Федерации, Вашего министерства в реализации пилотных проектов. У нас есть и свои предложения, которые мы озвучим сегодня. Хотелось бы, чтобы Вы знали: Самарская область — это регион сильный, регион университетов, регион большой науки", — обратился Вячеслав Федорищев к Валерию Фалькову.

Председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников добавил: "Глава региона выступил с инициативой создания специальной региональной программы, посвященной поддержке научно-педагогического состава, — "Доктор наук". Уверен, что наша сегодняшняя встреча даст новый импульс дальнейшему развитию науки и высшей школы".

Один из вопросов, который на встрече задал представитель Самарского технического университета, касался создания нового университетского общественного пространства. По его словам, члены студенческого урбан-клуба подготовили свои предложения по этой теме. Глава региона Вячеслав Федорищев предложил с учетом идей развития университетской среды, которые сформирует группа из инициативных студентов и преподавателей, вместе с центром компетенций по урбанистике при Правительстве области разработать мастер-план, чтобы со следующего года начать реализовывать благоустройство всех университетов.

Министру также задали вопрос о пилотном проекте по переходу на новую систему высшего образования. Как сообщил Валерий Фальков, президентом поставлена задача трансформировать модель высшего образования с учетом лучшего опыта советского времени и последних лет. Сейчас в пилотном проекте участвуют шесть университетов. Это не только установление базового и специализированного уровней образования. Особое внимание — фундаментальной составляющей. Это ядро должно быть, по мнению Министра, монолитным, похожим по всей стране. После первых полутора — двух с половиной лет обучения студенты должны иметь возможность выбрать индивидуальную траекторию, чтобы в итоге получить уникальный набор компетенций. Дополнением должна стать качественная практика. "Речь идет не о том, чтобы добавить часов, а о том, чтобы грамотно организовать. Это должны быть передовые производства, практика наставника со стороны предприятия. В том числе — и ряд серьезных методических моментов, которые должны быть правильно организованы со стороны университетов", — подчеркнул Валерий Фальков. Также, как считает руководитель ведомства, только изменением образовательных программ вопрос не решить. "Система оплаты труда, материально-техническая база, оснащение аудиторий, производственных помещений — все в совокупности и есть другая модель высшего образования", — пояснил он.

В Самарском университете есть музей двигателей, насчитывающий 200 экспонатов, из которых 18 уникальных. На встрече было высказано предложение расширить проект как в плане площади, так и в плане работы. По мнению Валерия Фалькова, музей — важный элемент образовательного процесса, и нужно, чтобы история была соединена с передовыми разработками, чтобы у студентов, школьников была возможность реализовать и свои идеи. Как отметил Министр, проект будет поддержан целевым образом.

"Я вхожу в состав наблюдательного совета Российского научного фонда. Это один из институтов развития, который целевым образом создан для того, чтобы через грантовую поддержку помогать исследователям. Сейчас утверждена новая программа, и один из конкурсов, которые задумываются, — это конкурс поддержки музеев. В ближайшее время появится среди инструментов государственной поддержки отдельный целевой инструмент, направленный на поддержку музеев. Следите внимательно за анонсами, обязательно нужно поучаствовать", — добавил глава Министерства науки и высшего образования РФ.

Также на площадке Самарского университета им. Королева Валерию Фалькову представили проект межвузовского кампуса: учебно-лабораторный корпус из 4 зданий и гостиничный корпус из 14 зданий от 8 до 23 этажей. "Наша задача, поскольку мы делаем настоящий межвузовский кампус — мы планируем его расширять, — заявил глава региона Вячеслав Федорищев. — Расширять каким образом? Индустриальный парк будет создаваться рядом с территорией учебного кампуса. Второе — это интеграция в городскую среду, программа со Сбером "Школа 21", это позволит дополнить кампус образовательными компетенциями. А третья очередь — уже девелопмент".