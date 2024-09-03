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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воинской славы России

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 сентября, врио губернатора Самарской области по случаю Дня воинской славы России — Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год).

"Сегодня важная, памятная дата в мировой истории. Ровно 79 лет назад закончилась Вторая мировая война — одно из самых трагичных событий в истории человечества. Жесточайший вооруженный конфликт, который принес на землю много боли, мук и страданий, забрал жизни более 70 млн человек, — отметил глава региона. — Наше государство в этой войне выступило против нацизма и захватнической политики агрессоров, против намерения фашистов поработить весь мир, стереть с лица земли советский народ".

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что это была борьба за право на жизнь, за свободу, за мирное будущее. Ради этих священных целей, ради своего Отечества наши деды и прадеды мужественно преодолевали все испытания, не страшились ни обстрелов, ни нечеловеческих пыток, ни голода, ни изнуряющей работы. Они стали освободителями не только для сотен тысяч своих соотечественников, но и миллионов жителей других стран.

"Наши защитники заплатили за победу непомерно высокую цену, пожертвовали всем, что у них было. Но при этом показали всему миру, что никому не по силам победить наш отважный, единый народ.
Проходят годы, но ничто не заставит нас забыть о великом подвиге наших героев. Память о нем живет в каждой российской семье, — сказал врио губернатора.

На примере ветеранов Второй мировой войны воспитаны целые поколения современных жителей России. Сегодня они доблестно и мужественно продолжают дело героев. Отстаивают безопасность и свободу на родной земле.

"Дорогие друзья! Давайте в этот день почтим память павших героев и пожелаем крепкого здоровья, сил и стойкости современным защитникам Отечества. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь им отстоять мир, подаренный нам участниками Второй мировой. Победа будет на нашей стороне!", - заключил Вячеслав Федорищев.

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