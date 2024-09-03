НОЦ "Инженерия будущего" подчинят дирекции кампуса

У научно-образовательного центра "Инженерия будущего" сменилась управляющая компания и куратор от правительства Самарской области. Это следует из постановления губернатора, опубликованного 2 сентября и уже вступившего в силу.

Так, согласно документу, управляющей компанией НОЦа вместо автономной некоммерческой организации "Институт регионального развития" станет АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области".

А контролировать работу НОЦа от правительства региона будет "вице-губернатор, к сфере полномочий которого относится курирование вопросов в области науки". В прежней редакции документа эти функции были закреплены персонально за Александром Фетисовым, на то время занимавшим пост зампреда правительства.

Напомним, теперь уже бывший генеральный директор АНО "Институт регионального развития" Ольга Михеева с мая этого года находится под следствием по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию), выплачивая себе зарплату и премии за работу, которую не выполняла. Предварительно ущерб оценили почти в 1,4 млн рублей.