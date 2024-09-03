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Общество

НОЦ "Инженерия будущего" подчинят дирекции кампуса

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У научно-образовательного центра "Инженерия будущего" сменилась управляющая компания и куратор от правительства Самарской области. Это следует из постановления губернатора, опубликованного 2 сентября и уже вступившего в силу.

Так, согласно документу, управляющей компанией НОЦа вместо автономной некоммерческой организации "Институт регионального развития" станет АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области".

А контролировать работу НОЦа от правительства региона будет "вице-губернатор, к сфере полномочий которого относится курирование вопросов в области науки". В прежней редакции документа эти функции были закреплены персонально за Александром Фетисовым, на то время занимавшим пост зампреда правительства.

Напомним, теперь уже бывший генеральный директор АНО "Институт регионального развития" Ольга Михеева с мая этого года находится под следствием по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию), выплачивая себе зарплату и премии за работу, которую не выполняла. Предварительно ущерб оценили почти в 1,4 млн рублей.

НОЦ "Инженерия будущего" является одним из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в России. Цель создания центров – построение современной модели исследований и разработок, основанной на научно-образовательной и производственной кооперации в цепочке "наука-университеты-бизнес". НОЦ призваны интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса для мощного технологического развития и обеспечения технологического суверенитета. НОЦ "инженерия будущего объединяет вузы и организации шести регионов - Самарской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областей, Мордовии и Чувашии.

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Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

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