НОВИКОМ поддержит модернизацию Ковровского завода силикатного кирпича

Дочерний банк Госкорпорации Ростех предоставил банковскую гарантию Ковровскому заводу силикатного кирпича (КЗСК) в обеспечение целевого займа Фонда развития промышленности Владимирской области. Поручителем по сделке выступил Гарантийный фонд региона. Благодаря финансированию завод сможет модернизировать производство и наладить выпуск новой продукции.

Ковровский завод силикатного кирпича — один из крупнейших производителей строительного материала в Центральном регионе России. В его линейке продукции для мало- и многоэтажного строительства более 40 видов кирпича.

Средства, выделенные КЗСК под гарантию НОВИКОМа, будут направлены на модернизацию и развитие производства, закупку современного оборудования. Финансирование также позволит наладить выпуск новой для завода продукции — перегородочных плит.

"Совместная сделка НОВИКОМа с Фондом развития промышленности и Гарантийным фондом на реальном примере демонстрирует цепочку взаимодействия государства, банка и производителя. Фонд предоставляет финансирование, НОВИКОМ выдает гарантию возврата денежных средств, а Гарантийный фонд предоставляет поручительство. Итогом кооперации будет модернизация производства, расширение продуктовой линейки завода, новые рабочие места и, как следствие, развитие промышленности Владимирской области" — отметила управляющий филиалом НОВИКОМа в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.