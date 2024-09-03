16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ поддержит модернизацию Ковровского завода силикатного кирпича ВТБ начнет обслуживать клиентов на 13 иностранных языках Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024 ВТБ внедряет новую технологию защиты от мошенничества РСХБ составил рейтинг регионов по сбору яблок и других семечковых

Банки Финансы

НОВИКОМ поддержит модернизацию Ковровского завода силикатного кирпича

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Дочерний банк Госкорпорации Ростех предоставил банковскую гарантию Ковровскому заводу силикатного кирпича (КЗСК) в обеспечение целевого займа Фонда развития промышленности Владимирской области. Поручителем по сделке выступил Гарантийный фонд региона. Благодаря финансированию завод сможет модернизировать производство и наладить выпуск новой продукции.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Ковровский завод силикатного кирпича — один из крупнейших производителей строительного материала в Центральном регионе России. В его линейке продукции для мало- и многоэтажного строительства более 40 видов кирпича.

Средства, выделенные КЗСК под гарантию НОВИКОМа, будут направлены на модернизацию и развитие производства, закупку современного оборудования. Финансирование также позволит наладить выпуск новой для завода продукции — перегородочных плит.

"Совместная сделка НОВИКОМа с Фондом развития промышленности и Гарантийным фондом на реальном примере демонстрирует цепочку взаимодействия государства, банка и производителя. Фонд предоставляет финансирование, НОВИКОМ выдает гарантию возврата денежных средств, а Гарантийный фонд предоставляет поручительство. Итогом кооперации будет модернизация производства, расширение продуктовой линейки завода, новые рабочие места и, как следствие, развитие промышленности Владимирской области" — отметила управляющий филиалом НОВИКОМа в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Ольга Ланская 16 июля 2024 08:00 Самарское отделение Сбербанка возглавила Наталья Красулина

Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6