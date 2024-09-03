НОВИКОМ поддержит модернизацию Ковровского завода силикатного кирпича

Дочерний банк Госкорпорации Ростех предоставил банковскую гарантию Ковровскому заводу силикатного кирпича (КЗСК) в обеспечение целевого займа Фонда развития промышленности Владимирской области. Поручителем по сделке выступил Гарантийный фонд региона. Благодаря финансированию завод сможет модернизировать производство и наладить выпуск новой продукции.
Ковровский завод силикатного кирпича — один из крупнейших производителей строительного материала в Центральном регионе России. В его линейке продукции для мало- и многоэтажного строительства более 40 видов кирпича.
Средства, выделенные КЗСК под гарантию НОВИКОМа, будут направлены на модернизацию и развитие производства, закупку современного оборудования. Финансирование также позволит наладить выпуск новой для завода продукции — перегородочных плит.
"Совместная сделка НОВИКОМа с Фондом развития промышленности и Гарантийным фондом на реальном примере демонстрирует цепочку взаимодействия государства, банка и производителя. Фонд предоставляет финансирование, НОВИКОМ выдает гарантию возврата денежных средств, а Гарантийный фонд предоставляет поручительство. Итогом кооперации будет модернизация производства, расширение продуктовой линейки завода, новые рабочие места и, как следствие, развитие промышленности Владимирской области" — отметила управляющий филиалом НОВИКОМа в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.
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