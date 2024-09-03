В Тольятти подняли из Волги тело погибшего мужчины

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Во вторник, 3 сентября, на Волге в Тольятти нашли погибшего. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.