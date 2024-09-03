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GEELY PREFACE в лизинг с выгодой в размере до 350 тыс. рублей в CARCADE "Росгосстрах" и ГК "Автодом": больше половины россиян изменили отношение к китайским авто в лучшую сторону "Ингосстрах" предотвратил свыше 800 попыток страхового мошенничества НОВИКОМ поддержит модернизацию Ковровского завода силикатного кирпича ВТБ начнет обслуживать клиентов на 13 иностранных языках

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GEELY PREFACE в лизинг с выгодой в размере до 350 тыс. рублей в CARCADE

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE предлагает приобрести новинку от бренда GEELY — бизнес-седан Preface 2024 года выпуска с использованием корпоративной скидки в размере до 350 тыс. рублей. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Партнёрские программы, разработанные в рамках сотрудничества с маркой, предоставляют клиентам возможность приоритетного подбора автомобилей из наличия и оформления лизинга в кратчайшие сроки по специальной процедуре оформления сделки. Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев.

В рамках предложения доступен весь модельный ряд бренда GEELY, в том числе и новый седан бизнес класса Preface. Данная модель сочетает в себе элегантный дизайн и высокий уровень комфорта. Оснащённый мощным двигателем и инновационными системами безопасности, этот автомобиль идеально подходит для города и длительных поездок. Современный 4-цилиндровый турбомотор объёмом 2,0 литра развивает мощность до 200 л. с. Шасси отличается сбалансированностью и настройками, которые обеспечивают высокую плавность хода и отличную управляемость, в том числе благодаря подвеске типа Макферсон спереди и многорычажной подвеске сзади. Отделка салона выполнена из высококачественных материалов, а сиденья обеспечивают идеальную поддержку и комфорт во время поездок. Модель представлена в двух комплектациях: Luxury и Flagship. При оформлении лизинга выгода на модель в максимальной комплектации Flagship составит 300 тыс. рублей, а на Luxury — 350 тыс. рублей.

Кроме того, автомобили GEELY доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Клиенты также могут воспользоваться премиальными услугами от CARCADE: Каско в графике, возвратный лизинг, сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, регистрация ТС в ГИБДД.

Подробности условий и наличие автомобилей в салонах вашего города уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Коммерческое предложение запрашивайте на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5z2cHjN

ИНН 3905019765

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