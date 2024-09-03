16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ВЭФ начал работу павильон Россельхозбанка и Туризм.РФ НОВИКОМ поддержит модернизацию Ковровского завода силикатного кирпича ВТБ начнет обслуживать клиентов на 13 иностранных языках Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024 ВТБ внедряет новую технологию защиты от мошенничества

Банки Финансы

На ВЭФ начал работу павильон Россельхозбанка и Туризм.РФ

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

3 сентября на Восточном экономическом форуме состоялось открытие павильона Россельхозбанка и Туризм.РФ на выставке "Улица Дальнего Востока". Объект расположен на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В открытии приняли участие заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Михаил Ферапонтов и генеральный директор Туризм.РФ Сергей Суханов.

"Россельхозбанку важно, чтобы фермерские хозяйства работали максимально эффективно. И здесь сельский туризм играет роль важного источника дополнительного дохода. В некоторых случаях доля прибыли фермеров от агротуристической деятельности достигает 75%. Для экономики Дальнего Востока агротуризм способен стать настоящим драйвером роста. Здесь очень разнообразная сельская местность и агросектор, набирающий обороты. Раскрыть этот потенциал — наша задача. Сейчас на нашей платформе сельских путешествий Своё За городом представлено около 500 ферм, в том числе на Дальнем Востоке. Я уверен, что веранда РСХБ и Туризм.РФ будет отличной витриной туристических возможностей Дальнего Востока и точкой притяжения для гостей Форума", — сказал на открытии заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Михаил Ферапонтов.

"Дальний Восток — это почти 40% территории России. 13 регионов, каждый из регионов по-своему уникален и самобытен. Президент и Правительство России подчеркивают исключительную важность опережающего развития Дальнего Востока. И туризм — один из драйверов. Более 20% инвестиционного портфеля Туризм.РФ приходится на регионы Дальнего Востока. Курорты "Долина Айна", "Парк Три Вулкана", семейный центр "Аквапарадайз" на Острове Русский, эти и другие проекты в ближайшие годы, должны привлечь в регион дополнительно более 1,5 млн туристов", — рассказал генеральный директор Корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов. 

В павильоне будет организован ряд культурных и деловых мероприятий. Гостей форума познакомят с реализуемыми на Дальнем Востоке туристическими инвестпроектами.

Реклама. rshb.ru

2SDnjdDL6AE

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Ольга Ланская 16 июля 2024 08:00 Самарское отделение Сбербанка возглавила Наталья Красулина

Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6