Очередной велосипедист не спешился на переходе и попал под машину в Тольятти

В понедельник, 2 сентября, в Тольятти произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:32 59-летний водитель Nissan Murano в районе дома № 9 по ул. Спортивной сбил 40-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, но не спешился.

Велосипедист пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.