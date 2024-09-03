В Самарской области 57-летний мужчина утонул в волжской протоке

Во вторник, 3 сентября, в Безенчукском районе на Волге утонул мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

По словам очевидцев, 57-летний мужчина плавал около понтона протоке Гнилой ручей, а потом пропал с поверхности воды. В 8:15 на его поиску выехали водолазы.

Тело погибшего нашли в 12:25 на глубине 2 м и доставили на берег.