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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самарской области 57-летний мужчина утонул в волжской протоке

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 сентября, в Безенчукском районе на Волге утонул мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области

По словам очевидцев, 57-летний мужчина плавал около понтона протоке Гнилой ручей, а потом пропал с поверхности воды. В 8:15 на его поиску выехали водолазы.

Тело погибшего нашли в 12:25 на глубине 2 м и доставили на берег.

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