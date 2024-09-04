Сбербанк рассказал, зачем мошенники взламывают аккаунты на "Госуслугах"

Мошенники при взломе аккаунтов на "Госуслугах" действуют двумя группами: первая взламывает личный кабинет, вторая уже после занимается оформлением займов, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ. По словам топ-менеджера банка, после этого заказываются справки для НДФЛ и готовится аккаунт для другой группы, которая занимается оформлением кредитов.

"Конечная цель мошенников при сценарии с "Госуслугами", как правило, сводится к тому, чтобы оформлять займы в микрофинансовых организациях через взломанный аккаунт", — пояснил топ-менеджер Сбербанка.

Станислав Кузнецов сообщил, что мошенники используют множество различных предлогов в зависимости от возраста жертвы. Например, пожилым могут звонить от имени медицинского учреждения или социальных организаций, сообщать о перерасчете пенсии и под предлогом записи на прием в организацию просят продиктовать трехзначный код из смс для входа в аккаунт.

Молодым людям могут сообщать о поступлении посылки или письма, или звонят от имени сотовых операторов с сообщением о необходимости продлить договор обслуживания.