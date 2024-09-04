Стало известно о самой мощной в истории DDoS-атаке на Сбербанк

Сбербанк в конце июля подвергся мощнейшей DDoS-атаке в истории банка, организованной ИТ-армией Украины, — она длилась 13 часов, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024.
"Эта атака особенна тем, что одновременно использовалась как инфраструктура ИТ-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей", -добавил топ-менеджер Сбербанка.
По словам Кузнецова, сторонние бот-сети состояли более чем из 62 тысяч устройств, больше половины которых находились в России.
"Наши клиенты никак не почувствовали на себе последствия этой атаки — она успешно была отражена службой кибербезопасности", — уточнил Станислав Кузнецов.
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