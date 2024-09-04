Пенсионерка из Самары передала мошенникам 400 тыс. руб, спасая родственника в ДТП

В Самаре 73-летней жительнице поступил звонок на мобильный и мужчина представился ее родственником, попавшим в ДТП.

"Родственник" сообщил пенсионерке, что к ней приедет водитель, которому и надо отдать деньги. Женщина поверила звонившему, напомнила ему свой адрес и через некоторое время к ней в квартиру приехал незнакомец, которому доверчивая пенсионерка передала более 400 тыс. руб., которые та откладывала длительное время. Забрав деньги, мужчина скрылся.

Через какое-то время женщина созвонилась с настоящим родственником и, узнав, что ни в какое ДТП тот не попадал, поняла, что стала жертвой мошенников, после чего незамедлительно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.