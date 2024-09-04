Пенсионерка из Самары передала мошенникам 400 тыс. руб, спасая родственника в ДТП

В Самаре 73-летней жительнице поступил звонок на мобильный и мужчина представился ее родственником, попавшим в ДТП.
"Родственник" сообщил пенсионерке, что к ней приедет водитель, которому и надо отдать деньги. Женщина поверила звонившему, напомнила ему свой адрес и через некоторое время к ней в квартиру приехал незнакомец, которому доверчивая пенсионерка передала более 400 тыс. руб., которые та откладывала длительное время. Забрав деньги, мужчина скрылся.
Через какое-то время женщина созвонилась с настоящим родственником и, узнав, что ни в какое ДТП тот не попадал, поняла, что стала жертвой мошенников, после чего незамедлительно обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек