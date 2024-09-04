Самарские велогонщики стали призерами чемпионата России

В Белореченске прошел чемпионат России по велоспорту на шоссе среди мужчин — в парной и командной гонках.

Самарские спортсмены стали призерами в парной гонке на 50 км. Кирилл Миллер и Илья Байдиков показали результат 1:00:08 и стали бронзовыми призерами. "Золото" взяла команда из Московской области и Крыма с результатом 59:44.

Самарцы на дистанции 75 км забрали "золото" с результатом 1:27:41,14: Кирилл Миллер, Денис Савельев, Илья Байдиков, Никита Шульченко.

Их соперники из Москвы показали результат 1:28:21,42, а из Санкт-Петербурга - 1:29:32,42.



