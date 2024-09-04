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Олимпийские Спорт

Самарские велогонщики стали призерами чемпионата России

КРАСНОДАР. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. О
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В Белореченске прошел чемпионат России по велоспорту на шоссе среди мужчин — в парной и командной гонках.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Самарские спортсмены стали призерами в парной гонке на 50 км. Кирилл Миллер и Илья Байдиков показали результат 1:00:08 и стали бронзовыми призерами. "Золото" взяла команда из Московской области и Крыма с результатом 59:44. 

Самарцы на дистанции 75 км забрали "золото" с результатом 1:27:41,14: Кирилл Миллер, Денис Савельев, Илья Байдиков, Никита Шульченко.

Их соперники из Москвы показали результат 1:28:21,42, а из Санкт-Петербурга - 1:29:32,42.

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