Самарские велогонщики стали призерами чемпионата России

В Белореченске прошел чемпионат России по велоспорту на шоссе среди мужчин — в парной и командной гонках.
Самарские спортсмены стали призерами в парной гонке на 50 км. Кирилл Миллер и Илья Байдиков показали результат 1:00:08 и стали бронзовыми призерами. "Золото" взяла команда из Московской области и Крыма с результатом 59:44.
Самарцы на дистанции 75 км забрали "золото" с результатом 1:27:41,14: Кирилл Миллер, Денис Савельев, Илья Байдиков, Никита Шульченко.
Их соперники из Москвы показали результат 1:28:21,42, а из Санкт-Петербурга - 1:29:32,42.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!