Главой МЧС России по Самарской области назначен Сергей Аникин

Указом президента РФ Владимира Путина от 2 сентября 2024 г. на должность начальника Главного управления МЧС России по Самарской области назначен полковник внутренней службы Сергей Аникин.

"Ранее Аникин занимал должность первого замначальника ГУ МЧС России по Ульяновской области", - сообщили в ведомстве.

Сергей Аникин родился в Ульяновске 10 октября 1979 года. Учился в Ульяновском высшем военном училище связи. В 2007 г. окончил Ульяновский государственный педагогический университет, в 2016 г. - ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации". Трудился на разных должностях в МЧС. Исполнять обязанности первого замначальника ГУ МЧС России по Ульяновской области стал в 2019 году.

Бывшего главу ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко обвинили в получении взяток. Напомним, по версии следствия, Бойко получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник - руководители группы компаний "Витязь", специализирующейся на пожарной безопасности.

По предварительной версии, между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящим в ГК "Витязь", был договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме - сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

Бойко и его предполагаемых подельников этапировали в Москву. 19 декабря 2023 г. Басманный суд Москвы отправил под арест и Бойко, и Гущина, и Тютюнник. Меру пресечения несколько раз продлевали. Бойко дал признательные показания.