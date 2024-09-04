16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главой МЧС России по Самарской области назначен Сергей Аникин Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и Вячеслав Федорищев обсудили развитие вузов региона Продолжается прием заявок на конкурс "Вместе против коррупции!" Стало известно о намерениях Украины нанести удары по Запорожской и Курской АЭС На пост председателя Шестого кассационного суда претендует Магомед Магомедов

Федеральная власть Власть и политика

Главой МЧС России по Самарской области назначен Сергей Аникин

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 140
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Указом президента РФ Владимира Путина от 2 сентября 2024 г. на должность начальника Главного управления МЧС России по Самарской области назначен полковник внутренней службы Сергей Аникин.

Фото: vk.com/kgims73

"Ранее Аникин занимал должность первого замначальника ГУ МЧС России по Ульяновской области", - сообщили в ведомстве.

Сергей Аникин родился в Ульяновске 10 октября 1979 года. Учился в Ульяновском высшем военном училище связи. В 2007 г. окончил Ульяновский государственный педагогический университет, в 2016 г. - ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации". Трудился на разных должностях в МЧС. Исполнять обязанности первого замначальника ГУ МЧС России по Ульяновской области стал в 2019 году.

Бывшего главу ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко обвинили в получении взяток. Напомним, по версии следствия, Бойко получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник - руководители группы компаний "Витязь", специализирующейся на пожарной безопасности.

По предварительной версии, между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящим в ГК "Витязь", был договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме - сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

Бойко и его предполагаемых подельников этапировали в Москву. 19 декабря 2023 г. Басманный суд Москвы отправил под арест и Бойко, и Гущина, и Тютюнник. Меру пресечения несколько раз продлевали. Бойко дал признательные показания.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:16 На Рубежном кладбище демонтируют мемориал цыганскому барону

Знаково но противно...

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6