37 человек эвакуировали при тушении пожара в Тольятти

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Во вторник, 3 сентября, в 18:16 начался пожар в доме № 85 на ул. Голосова в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области