ПСБ и Госкорпорация Ростех расширяют проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК

ПСБ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на площадке Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Олег Минаев, первый заместитель председателя ПСБ, и Николай Волобуев, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, член Бюро "Союза машиностроителей России".

В рамках нового соглашения стороны будут реализовывать девелоперские проекты по развитию социальной инфраструктуры для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и продолжат расширять совместную программу "Квадратные метры Ростеха". Работники предприятий смогут приобретать новое современное жилье по ценам ниже рыночных.

"ПСБ с 2021 года реализует программу по строительству жилья для сотрудников предприятий ОПК. Мы уже ведем строительство современных жилых комплексов в Архангельской, Московской, Ярославской областях, Приморском и Пермском краях. Идет подготовка к строительным работам в Ленинградской, Омской, Свердловской и Тамбовской областях. Расширение портфеля девелоперских проектов ПСБ будет способствовать развитию кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса, даст импульс развитию регионов, созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни работников", — сказал Олег Минаев.

"Забота о комфортных условиях жизни сотрудников — приоритетная часть социальной политики Корпорации. Программу "Квадратные метры Ростеха" мы реализуем с банком ПСБ с 2023 года. Это позволило в сжатые сроки начать строительство доступного жилья в тех регионах, где сосредоточены ведущие оборонные предприятия Ростеха. Проект уже поддержали семь холдингов Корпорации — ОДК, ОАК, Вертолеты России, КРЭТ, УВЗ, ОПК и Техмаш в 16 регионах страны, отмечая ее высокую востребованность среди наших работников. В рамках программы планируется дополнительно рассмотреть возможность строительства арендного жилья под запросы организаций Корпорации", — отметил Николай Волобуев.