ВТБ прогнозирует увеличение среднего срока вкладов

ВТБ прогнозирует изменение сроков размещения средств во вклады во втором полугодии. По оценке банка, доля среднесрочных вкладов (на срок 6 мес. до 1 года) будет вытеснять долю коротких депозитов (от 3 до 6 месяцев). Об этом в рамках ВЭФ-2024 заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
"Регулятор дал четкий сигнал, что текущая экономическая ситуация и уровень инфляции не позволяют снизить ключевую ставку как минимум до конца текущего года. В связи с этим банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Уже около 65% всех открываемых вкладов на рынке открываются на срок от 6 месяцев до 1 года. С начала года этот показатель увеличился уже на 13%. В ВТБ он еще выше — 70%. Доля краткосрочных вкладов в нашем портфеле составляет лишь 13%, что говорит о готовности вкладчиков размещать средства "вдолгую", — отметил Георгий Горшков.
По его словам, также снижается активность клиентов, которые в первой половине года постоянно перемещали средства из одного банка в другой, размещая средства на короткие сроки и ловя максимальную выгоду. "Сейчас рынок уже пришел к своему равновесному состоянию, и необходимость в таких резких движениях отпала", — добавил топ-менеджер ВТБ.
Он добавил, что в 2023 году рынок также был ориентирован на срок привлечения от 6 месяцев до 1 года, но его доля составляла только 40%. В 2022 году резко возросла доля краткосрочных вкладов (от 3 до 6 месяцев) с 4% до 23%.
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