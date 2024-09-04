16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ прогнозирует увеличение среднего срока вкладов Клиенты НОВИКОМа смогут экономить 25% от поездок на транспорте ПСБ и Госкорпорация Ростех расширяют проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК Стало известно о самой мощной в истории DDoS-атаке на Сбербанк Сбербанк рассказал, зачем мошенники взламывают аккаунты на "Госуслугах"

Банки Финансы

ВТБ прогнозирует увеличение среднего срока вкладов

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ прогнозирует изменение сроков размещения средств во вклады во втором полугодии. По оценке банка, доля среднесрочных вкладов (на срок 6 мес. до 1 года) будет вытеснять долю коротких депозитов (от 3 до 6 месяцев). Об этом в рамках ВЭФ-2024 заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"Регулятор дал четкий сигнал, что текущая экономическая ситуация и уровень инфляции не позволяют снизить ключевую ставку как минимум до конца текущего года. В связи с этим банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Уже около 65% всех открываемых вкладов на рынке открываются на срок от 6 месяцев до 1 года. С начала года этот показатель увеличился уже на 13%. В ВТБ он еще выше — 70%. Доля краткосрочных вкладов в нашем портфеле составляет лишь 13%, что говорит о готовности вкладчиков размещать средства "вдолгую", — отметил Георгий Горшков.

По его словам, также снижается активность клиентов, которые в первой половине года постоянно перемещали средства из одного банка в другой, размещая средства на короткие сроки и ловя максимальную выгоду. "Сейчас рынок уже пришел к своему равновесному состоянию, и необходимость в таких резких движениях отпала", — добавил топ-менеджер ВТБ.

Он добавил, что в 2023 году рынок также был ориентирован на срок привлечения от 6 месяцев до 1 года, но его доля составляла только 40%. В 2022 году резко возросла доля краткосрочных вкладов (от 3 до 6 месяцев) с 4% до 23%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Ольга Ланская 16 июля 2024 08:00 Самарское отделение Сбербанка возглавила Наталья Красулина

Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6