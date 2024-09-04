В Самаре пройдет выездное совещание Совета Госдумы с участием Вячеслава Володина

В Самаре в среду, 4 сентября, состоится выездное совещание Совета Государственной думы на тему социально-экономического развития региона. Об этом сообщает сайт российского парламента.
Мероприятие пройдет под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина. В нем примут участие представители фракций и председатели профильных комитетов. Также депутаты посетят ряд социальных объектов и учреждений образования.
Отмечается, что выездные совещания Совета Государственной думы проходили ранее в других регионах.
"Такое обсуждение, а также посещение предприятий в регионах позволили выйти на принятие конкретных законодательных решений", - указывается в сообщении.
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