В Самаре пройдет выездное совещание Совета Госдумы с участием Вячеслава Володина

В Самаре в среду, 4 сентября, состоится выездное совещание Совета Государственной думы на тему социально-экономического развития региона. Об этом сообщает сайт российского парламента.

Мероприятие пройдет под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина. В нем примут участие представители фракций и председатели профильных комитетов. Также депутаты посетят ряд социальных объектов и учреждений образования.

Отмечается, что выездные совещания Совета Государственной думы проходили ранее в других регионах.

"Такое обсуждение, а также посещение предприятий в регионах позволили выйти на принятие конкретных законодательных решений", - указывается в сообщении.