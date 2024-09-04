Более 4 000 российских компаний подключили и используют GigaChat в бизнесе

Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на полях Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке.
Александр Ведяхин привел примеры.
"Одна из крупнейших в России промышленных компаний, СИБУР, внедрила в свои бизнес-процессы GigaChat. Это первый в стране масштабный эксперимент по использованию больших языковых моделей в промышленности. В эксперименте задействовано сразу несколько AI-помощников на базе GigaChat API. Среди них AI-ассистент инженера-диагноста, AI-советчик для оптимизации закупки материально-технических ресурсов, AI-помощник в R& D-направлении для моделирования полимеров и создания материалов с новыми свойствами, а также AI-ассистент финансиста. Ещё один пример — интегрирование сервиса для работы с документами и коммуникацией "Мой Офис", — добавил топ-менеджер Сбербанка.
Последние комментарии
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.