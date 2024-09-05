Полицейские Чапаевска, чтобы поймать грабителя, начали с ним переписку с женского аккаунта

В полицию Чапаевска обратилась 48-летняя женщина, которая рассказала, что ночью, отжав щеколду, к ней в квартиру проник ее 18-летний знакомый. Молодой человек из Отрадного и с потерпевшей у них были дружеские отношения.

Злоумышленник, под угрозой ножа, отобрал у женщины золотую цепочку с кулоном, а с ее телефона, к которому была подключена услуга мобильного банка, перевел себе порядка 210 тыс. рублей.

Парень является студентом одного из учебных заведений, по месту прописки не проживает. И чтобы задержать его, полицейские пошли на хитрость. Поскольку потерпевшая знала телефонный номер нападавшего, они от имени женщины начали переписку с ним в одном из мессенджеров, предлагая ему приехать в Чапаевск. Сначала подозреваемый не решался посетить свою подругу, но после долгих уговоров все-таки согласился приехать.

При опросе молодой человек признался в совершении преступления и сообщил полицейским, что цепочку с кулоном продал случайному прохожему, а вырученные и похищенные деньги потратил на собственные нужды. Он также показал место куда выкинул нож.

Следственным отделом О МВД России по г. Чапаевску в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 162 УК РФ "Разбой". В настоящее время молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование продолжается.