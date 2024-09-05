В Самарской области завершили ремонт дороги Похвистнево - Клявлино

В Похвистневском районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" завершен ремонт участка автомобильной дороги Похвистнево - Клявлино протяженностью 6 км.

Дорога входит в опорную сеть Самарской области. Она соединяет трассы Самара - Бугуруслан и М-5 и пользуется популярностью у транзитного транспорта, следующего в направлении Оренбурга и Татарстана. Среднесуточная численность движения по автомобильной дороге составляет более 7 тыс. автомобилей.

В рамках ремонта на участке дороги выполнено устройство двух слоев современного асфальтобетонного покрытия, уширение проезжей части до нормативных параметров. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на трассе установили барьерное ограждение, новые дорожные знаки, нанесли разметку.

Отметим, что в 2019 г. по нацпроекту капитально отремонтирован участок дороги Похвистнево - Клявлино, проходящий через с. Старопохвистнево. Благодаря проведенным работам вдоль дороги в черте населенного пункта появились тротуары и улично-дорожное освещение. Еще один участок протяженностью 18 км был отремонтирован по нацпроекту в 2021 году.

Увеличение доли нормативного состояния дорог опорной сети РФ - одно из приоритетных направлений национального проекта "Безопасные качественные дороги". В опорную сеть входят значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения. По поручению президента РФ Владимира Путина до конца 2027 г. доля нормативного состояния дорог опорной сети должна составить не менее 85%.

На территории Самарской области в опорную сеть включены 24 участка дорог регионального значения общей протяженностью 647 км. В 2024 г. в рамках нацпроекта отремонтируют четыре "опорных" участка протяженностью 77 км. Ремонт участка дороги Кинель - Богатое - Борское, входящей в опорную сеть, был завершен досрочно - в июле 2024 года.

Всего в 2024 г. по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области отремонтируют 225 км дорог регионального и местного значения, в том 45,5 км в Самаре и 13,8 км в Тольятти.