В Самарской области завершили ремонт дороги Похвистнево - Клявлино

В Похвистневском районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" завершен ремонт участка автомобильной дороги Похвистнево - Клявлино протяженностью 6 км.
Дорога входит в опорную сеть Самарской области. Она соединяет трассы Самара - Бугуруслан и М-5 и пользуется популярностью у транзитного транспорта, следующего в направлении Оренбурга и Татарстана. Среднесуточная численность движения по автомобильной дороге составляет более 7 тыс. автомобилей.
В рамках ремонта на участке дороги выполнено устройство двух слоев современного асфальтобетонного покрытия, уширение проезжей части до нормативных параметров. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на трассе установили барьерное ограждение, новые дорожные знаки, нанесли разметку.
Отметим, что в 2019 г. по нацпроекту капитально отремонтирован участок дороги Похвистнево - Клявлино, проходящий через с. Старопохвистнево. Благодаря проведенным работам вдоль дороги в черте населенного пункта появились тротуары и улично-дорожное освещение. Еще один участок протяженностью 18 км был отремонтирован по нацпроекту в 2021 году.
Увеличение доли нормативного состояния дорог опорной сети РФ - одно из приоритетных направлений национального проекта "Безопасные качественные дороги". В опорную сеть входят значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения. По поручению президента РФ Владимира Путина до конца 2027 г. доля нормативного состояния дорог опорной сети должна составить не менее 85%.
На территории Самарской области в опорную сеть включены 24 участка дорог регионального значения общей протяженностью 647 км. В 2024 г. в рамках нацпроекта отремонтируют четыре "опорных" участка протяженностью 77 км. Ремонт участка дороги Кинель - Богатое - Борское, входящей в опорную сеть, был завершен досрочно - в июле 2024 года.
Всего в 2024 г. по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области отремонтируют 225 км дорог регионального и местного значения, в том 45,5 км в Самаре и 13,8 км в Тольятти.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...