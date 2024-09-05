При участии НОВИКОМа "Метровагонмаш" запустил новое российское оборудование

Благодаря финансированию дочернего банка Ростеха на заводе "Метровагонмаш" в Мытищах ввели в эксплуатацию станок лазерной резки металла российского производства. Оборудование поставили в рамках проекта "Суверенизация выпуска вагонов метро, в том числе локализация ключевых компонентов".

Станок LaserCUT-3015-4 обеспечивает высокую точность раскроя и качество получаемой кромки. С его помощью появилась возможность обрабатывать детали любой по траектории сложности, а также различные материалы — от алюминия до углеродистой стали.

Поставка нового оборудования была профинансирована согласно кредитному договору, заключенному между НОВИКОМом и компанией "Метровагонмаш" сроком до 30 июня 2038 года. В общей сложности документ предусматривает выделение производителю 2,947 млрд рублей. Средства также направляются на разработку документации и обновление оборудования для выпуска перспективных вагонов для московского и петербургского метрополитенов.

Взаимодействие между банком Ростеха и компанией "Метровагонмаш" происходит в рамках кластерной инвестиционной платформы (КИП) — механизма государственной поддержки промышленности. Это совместный проект Минпромторга России, Фонда развития промышленности и корпорации развития ВЭБ.РФ. Благодаря КИП предприятия, выпускающие приоритетную для страны продукцию, могут рассчитывать на льготные банковские кредиты для крупных инвестиционных проектов.