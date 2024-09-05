На Московском шоссе в Самаре стеклопакет упал на машину и тротуар

В четверг, 5 сентября, в Самаре произошло ЧП на Московском шоссе, в районе пересечения с ул. Коммунистической.

В соцсетях появились сообщения о том, что со здания бизнес-центра "Скала" во время работ на фасаде упали стекла. Одно из них попало на припаркованный автомобиль.

Момент падения попал на запись видеорегистратора одного из автомобилистов. На видео заметно также, как в момент падения стекла по тротуару шли два человека. Получил ли кто-то из них травмы, пока неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что информация о происшествии к ним не поступала.