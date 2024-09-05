В Исаклинском районе погиб водитель "Нивы", съехавшей в яму

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В четверг, 5 сентября, в Исаклинском районе в с. Самсоновка на ул. Первомайской произошел съезд в яму автомобиля Niva. 63-летний водитель погиб, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС