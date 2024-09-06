ТМ "Пестравка" приглашает отпраздновать День города со вкусом и любовью к истории Самары

Восьмого сентября ТМ "Пестравка" ждет гостей на площадке, расположенной на Чкаловском спуске набережной. Ко дню рождения Самары запущен портал о городе geometka.com и фотоконкурс "С любовью к истории Самары". Большим подарком станет дегустация молочных продуктов, сочетающих вкус и пользу. "Пестравка" порадует новыми десертами.

Праздничная программа от бренда стартует восьмого сентября, в 14.00, на Чкаловском спуске набережной. Прекрасная возможность в очередной раз лицезреть волжские пейзажи и насладиться освежающими молочными продуктами представится самарцам. В День города, 8 сентября, на Чкаловском спуске с 14 до 18 часов для детей и взрослых проведут веселые игры, конкурсы, флешмоб с участием той самой коровы в сарафане в горошек — знаменитого символа "Пестравки". В день рождения Самары будут работать павильоны "Пестравки" на набережной.

Большим подарком для жителей и гостей региона станет дегустация. Глазированные сырки и освежающие напитки из сыворотки предложат на площадке бренда. Ведь молокопереработчики все время работают над качеством и ассортиментом продукции, экспериментируют и выводят на рынок новинки. И это жаркое лето не стало исключением.

Жители региона уже оценили творожные десерты со вкусами — ванили, клубники и какао, сочетающие в себе нежные и натуральные вкусы.

Ну, а какое же детство без сгущенки? Ведь есть столько вариантов, чтобы насладиться сладким продуктом. Этот с детства знакомый вкус вареной сгущенки можно распробовать в творожных сырках бренда.

Восьмого сентября на площадке "Пестравки" самарцам и гостям города приготовили и пищу для ума. Игра "ГЕОМЕТКА" позволит больше узнать о Самаре разных лет и продемонстрировать свои познания. Самых увлеченных историей родного края ждут подарки.

Новый портал geometka.com, который "Пестравка" запустила в работу ко Дню города, поможет всем желающим узнать о тайнах Самары и топовых локациях, составить маршрут и предложить свои варианты лучших мест для отдыха в столице региона.

В честь 438-летия Самары, в сентябре, на сайте geometka.com объявлен фотоконкурс "С любовью к истории Самары". Принять участие в нем просто: нужно выбрать одну из любимых достопримечательностей Самары, сфотографировать и загрузить изображение на портал geometka.com до 29 сентября. Далее нужно присоединиться к группе "Пестравки" во ВКонтакте: vk.com/molokopestravka.

30 сентября, в сообществе, в ходе прямого эфира разыграют вкусные подарки от бренда. 10 счастливчиков смогут получить по корзине с натуральными молочным продуктами: йогуртами, коктейлями, сырами, творожными сырками. "Пестравка" приглашает жителей и гостей города отметить день рождения Самары вместе!